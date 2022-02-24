https://sputnik-georgia.ru/20220224/stroitelstvo-v-kredit-chego-zhdet-pravitelstvo-gruzii-ot-programmy-264736720.html

Строительство в кредит: чего ждет правительство Грузии от госпрограммы

Строительство в кредит: чего ждет правительство Грузии от госпрограммы

Власти хотят привлечь до 1 миллиарда лари в рамках программы "Строительство в кредит" 24.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Власти Грузии уже договорились с банками о поддержке правительственной программы строительства в кредит, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.В рамках этой программы, по инициативе премьера, правительство выступит гарантом перед банками для компаний, строящих для государства, а после в течение трех-пяти лет вернет им деньги.При этом он отметил, что у правительства есть довольно-таки амбициозные планы по строительству. Речь идет в том числе о строительстве домов для вынужденных переселенцев, полицейского городка и новых школ.Строительство в кредит: инициативу премьер-министра Грузии доработают>>"Если мы будем строить на бюджетные деньги, нам на это понадобится пять лет, а так мы можем ускорить осуществление всех проектов", – сказал Гарибашвили.В настоящее время правительство обсуждает с бизнесом несколько вариантов проекта, после чего примет окончательное решение по началу осуществления инициативы премьера.Правительство ожидает от проекта инвестиций от 500 миллионов до 1 миллиарда лари. При этом, в случае заинтересованности бизнеса, инициатива поможет за 2-3 года решить проблему с жильем для вынужденных переселенцев, а также улучшить государственную инфраструктуру.Между тем в самом строительном секторе к инициативе премьер-министра отнеслись скептически. Представители частного сектора говорят о необходимости наличия гарантий возвращения денег и создания дополнительных рычагов во избежание убытков для компаний.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, премьер-министр грузии, строительство, экономика