https://sputnik-georgia.ru/20220224/sud-priznal-vybory-chlena-partii-gakhariya-predsedatelem-sakrebulo-senaki-nedeystvitelnym-264753639.html

Член партии Гахария избран главой сакребуло Сенаки незаконно?

Член партии Гахария избран главой сакребуло Сенаки незаконно?

Иск был внесен в суд депутацией правящей партии "Грузинская мечта", которая считает, что все принятые сакребуло Сенаки решения нелегитимны 24.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-24T15:38+0400

2022-02-24T15:38+0400

2022-02-24T16:47+0400

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Сенакский районный суд приостановил решения местного сакребуло от 9 февраля, соответственно последующее избрание председателя этого совещательного органа является нелегитимным, сообщает Первый канал со ссылкой на правящую партию.Председателем сакребуло 23 февраля был избран депутат от партии экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" Ираклий Качарава. Его кандидатуру поддержала только оппозиция. Правящая "Грузинская мечта - демократическая Грузия", которой не хватает лишь одного голоса для избрания своего кандидата, не участвовала в голосовании.Для избрания председателя сакребуло нужна поддержка как минимум 17 из 33 депутатов, которой у Качарава быть не могло. Сакребуло 9 февраля лишилось одного оппозиционного депутата - члена партии "Для Грузии" Ильи Ахалая.Таким образом, у оппозиции осталось 16 мест и они не были правомочны признавать полномочия следующего в партийном списке - Николоза Шаматава. Именно это решение и приостановил суд, заявили в "Грузинской мечте".В заключении суда написано, что оно должно быть исполнено незамедлительно. Председателем сакребуло Сенаки избран член партии Гахария>>В правящей партии заявили, что, учитывая постановление суда, недействительными являются решения совещательного органа и от 23 февраля, в том числе избрание председателя. Сакребуло муниципалитета Сенаки состоит из 33 депутатов: 16 мест у "Грузинской мечты", 13 - у "Национального движения" и четыре - у партии Гахария "Для Грузии".Для избрания председателя необходимо согласие более половины депутатов сакребуло - 17 голосов. Именно столько голосов накануне получил Качарава.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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