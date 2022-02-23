https://sputnik-georgia.ru/20220223/predsedatelem-sakrebulo-senaki-izbran-chlen-partii-gakhariya-264721855.html

Председателем сакребуло Сенаки избран член партии Гахария

Председателем сакребуло Сенаки избран член партии Гахария

Еще один совещательный орган муниципального уровня в Грузии возглавил представитель оппозиции 23.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Представитель партии экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" – Ираклий Качарава, возглавит сакребуло (совещательный орган) Сенаки (Западная Грузия).Всего в голосовании приняли участие 17 из 33 членов совещательного органа. Кандидатуру Качарава поддержали депутаты от самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение".В голосовании отказались участвовать представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Десятое по счету заседание сакребуло в Сенаки и на этот раз не обошлось без инцидента. Спустя несколько минут после начала заседания свой пост покинул глава аппарата сакребуло Вепхия Русия. Причиной ухода он назвал давление со стороны всех трех политических партий, представленных в сакребуло. Однако говорить о конкретных фактах Русия отказался.Джип и "липовый диплом" стали причиной потасовки в сакребуло Каспи>>Несмотря на это, заседание продолжилось. Члены совещательного внесли изменения в в распоряжение и подпись начальника аппарата заменили подписью председателя заседания Севдии Угрехелидзе.После избрания Качарава председателем сакоебуло заседание совещательного органа было перенесено. Новоизбранный председатель выразил надежду, что депутация "Грузинской мечты" явится на следующее заседание и примет участие в процессе избрания заместителей председателя совещательного органа.В сакребуло муниципалитета Сенаки состоит из 33 депутатов: 16 мест у "Грузинской мечты", 13 - у "Национального движения", и четыре - у партии Гахария "Для Грузии".До начала заседания представители сенакской районной организации "Грузинской мечты" требовали аннулировать решение, принятое 9 февраля.Речь идет о досрочном прекращении полномочий депутату от партии "Для Грузии" Илье Ахалая, избранного по пропорциональному списку. Вместо Ахалая оппозиционные депутаты признали полномочия Николоза Шаматава."Сегодня утром мы обратились в суд, чтобы до рассмотрения иска в качестве временной меры приостановить все т.н. решения сакребуло", - заявил член "Грузинской мечты" Саба Одишария."Все по закону" - партия Гахария ответила на обвинения "Грузинской мечты">>Ранее председатель парламентской фракции правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе назвал заседание сакребуло Сенаки, как и все принятые на нем решения, нелегитимными. По его словам, оппозиционеры открыли заседание при отсутствии кворума - в голосовании приняли участие 16 из 33 депутатов.На обвинения ответили в партии Гахария. По словам Бердии Сичинава, регламент никто не нарушал, так как это было продолжением первого заседания новоизбранного сакребуло, которое открылось 3 декабря 2021 года. С тех пор было девять попыток довести заседание до конца и выбрать председателя, но все попытки провалились по вине "Грузинской мечты".Спустя почти четыре месяца после выборов в местные органы власти без председателя все еще остается сакребуло Батуми, где большинство мандатов досталось оппозиции, при этом решающие голоса оказались в руках партии "Для Грузии".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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