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Цены на газ в Европе выросли в полтора раза

Цены на газ в Европе выросли в полтора раза

К конце лета топливо в Европе подорожало с 250-300 до 600 долларов, а в начале октября — до 1000 долларов 24.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Цены мартовских фьючерсов на газ продолжают ускорять темпы роста, увеличиваясь уже более чем на 60%, следует из данных лондонской биржи ICE Futures, сообщило РИА Новости.Цены на газ в последние дни резко подскочили на усилении внешнеполитических рисков. Если в понедельник расчетная цена составила почти 850 долларов, то уже в среду она приблизилась к 1050 долларам за тысячу кубометров (рост за два дня на 22,5%).По данным на 18.38 мск мартовский фьючерс по индексу TTF рос в цене на 61,7% - почти до 1650 долларов.Цена на газ в Европе будет разгонять инфляцию – прогноз Oxford Economics >>Ощутимый рост газовых цен в Европе начался еще с весны. К конце лета топливо подорожало с 250-300 до 600 долларов, а в начале октября — до 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов зафиксировали 21 декабря 2021 года. Затем котировки коррекционно снизились, но цены все равно остаются высокими.Эксперты связывали такое подорожание топлива с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года.

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