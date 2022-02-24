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Турецкие медикаменты появятся на грузинском рынке через две недели – премьер
Турецкие медикаменты появятся на грузинском рынке через две недели – премьер
Правительство Грузии приняло решение открыть рынок страны для медикаментов из Турции в середине января 24.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-24T10:07+0400
2022-02-24T10:07+0400
2022-02-24T10:24+0400
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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Первая партия медикаментов из Турции поступит в Грузию уже через две недели, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в интервью телеканалу "Рустави 2".Фармацевтический рынок Грузии открылся для Турции в середине января, после подписания соответствующего постановления правительства. Власти рассчитывают, что рост конкуренции на рынке положительно отразится на ценах.При этом он отметил, что в аптеках эти медикаменты появятся сразу после завоза.В Грузии планируют сократить сроки регистрации лекарств>>В данный момент депутаты парламента Грузии рассматривают возможности сокращения сроков регистрации и признания медикаментов.Ранее по инициативе правительства парламент Грузии установил правило, согласно которому импортируемые в страну медикаменты должны будут иметь сертификат GMP (надлежащей производственной практики).GMP – международный стандарт, определяющий нормы и правила, при соблюдении которых удается обеспечить высокое качество производственного процесса на всех этапах, в том числе связанных с хранением и испытанием продукции.Стандарт GMP включает ряд показателей, которым в обязательном порядке должно соответствовать предприятие, занимающееся выпуском той или иной продукции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Турецкие медикаменты появятся на грузинском рынке через две недели – премьер
10:07 24.02.2022 (обновлено: 10:24 24.02.2022) Подписаться на
Правительство Грузии приняло решение открыть рынок страны для медикаментов из Турции в середине января
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik.
Первая партия медикаментов из Турции поступит в Грузию уже через две недели, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в интервью телеканалу "Рустави 2"
.
Фармацевтический рынок Грузии открылся для Турции в середине января, после подписания соответствующего постановления правительства. Власти рассчитывают, что рост конкуренции на рынке положительно отразится на ценах.
"По моей информации, через две недели будет завезена первая партия турецких медикаментов, и это будут медикаменты высшего качества", – сказал Гарибашвили.
При этом он отметил, что в аптеках эти медикаменты появятся сразу после завоза.
В данный момент депутаты парламента Грузии рассматривают возможности сокращения сроков регистрации и признания медикаментов.
Ранее по инициативе правительства парламент Грузии установил правило, согласно которому импортируемые в страну медикаменты должны будут иметь сертификат GMP (надлежащей производственной практики).
GMP – международный стандарт, определяющий нормы и правила, при соблюдении которых удается обеспечить высокое качество производственного процесса на всех этапах, в том числе связанных с хранением и испытанием продукции.
Стандарт GMP включает ряд показателей, которым в обязательном порядке должно соответствовать предприятие, занимающееся выпуском той или иной продукции.
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