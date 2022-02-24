https://sputnik-georgia.ru/20220224/turetskie-medikamenty-poyavyatsya-na-gruzinskom-rynke-cherez-dve-nedeli---premer-264734431.html

Турецкие медикаменты появятся на грузинском рынке через две недели – премьер

Турецкие медикаменты появятся на грузинском рынке через две недели – премьер

Правительство Грузии приняло решение открыть рынок страны для медикаментов из Турции в середине января 24.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-24T10:07+0400

2022-02-24T10:07+0400

2022-02-24T10:24+0400

грузия

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премьер-министр грузии

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Первая партия медикаментов из Турции поступит в Грузию уже через две недели, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в интервью телеканалу "Рустави 2".Фармацевтический рынок Грузии открылся для Турции в середине января, после подписания соответствующего постановления правительства. Власти рассчитывают, что рост конкуренции на рынке положительно отразится на ценах.При этом он отметил, что в аптеках эти медикаменты появятся сразу после завоза.В Грузии планируют сократить сроки регистрации лекарств>>В данный момент депутаты парламента Грузии рассматривают возможности сокращения сроков регистрации и признания медикаментов.Ранее по инициативе правительства парламент Грузии установил правило, согласно которому импортируемые в страну медикаменты должны будут иметь сертификат GMP (надлежащей производственной практики).GMP – международный стандарт, определяющий нормы и правила, при соблюдении которых удается обеспечить высокое качество производственного процесса на всех этапах, в том числе связанных с хранением и испытанием продукции.Стандарт GMP включает ряд показателей, которым в обязательном порядке должно соответствовать предприятие, занимающееся выпуском той или иной продукции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, премьер-министр грузии, турция