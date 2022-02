"Загадочные" работы грузинской художницы представили в Мадриде

https://sputnik-georgia.ru/20220224/zagadochnye-raboty-gruzinskoy-khudozhnitsy-predstavili-v-madride-264746865.html

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Работы грузинской художницы Мариам Тевзадзе представлены на ярмарке Drawing Room в Мадриде, которая продлится до 27 февраля. 24.02.2022, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Работы грузинской художницы Мариам Тевзадзе представлены на ярмарке Drawing Room в Мадриде, которая продлится до 27 февраля.Drawing Room Madrid – это художественная ярмарка в Мадриде, которая объединяет художников из разных стран и организует выставки-продажи. На ярмарке представлены пять работ грузинской художницы.Как рассказывает сама художница, на ярмарку она попала с помощью грузинской галереи The Why Not Gallery. Галерея предложила ей принять участие в этом мероприятии вместе с другими грузинскими художниками."Мариам Тевзадзе – молодая грузинская художница, в творчестве которой преобладают графические работы. Чистая, утонченная манера исполнения и скудость красок придают картинам Мариам необъяснимую загадочность", – говорится в сообщении The Why Not Gallery.Работы Тевзадзе всегда композиционно нагружены, а центральной фигурой созданной ею разнообразной, порой мистической среды, является по большей части человек."С оживлением сказочного пространства граница между реальным и нереальным, животным и человеческим становится в работах Мариам все более размытой, что, в конце концов, делает общий эмоциональный фон ее творчества туманным, магическим и амбивалентным", – рассказывает галерея.Мариам Тевзадзе рисует с детства. Несмотря на то, что Тевзадзе по профессии графический дизайнер, живопись считает не профессией, а частью собственной личности.Вместе с Тевзадзе в Drawing Room можно увидеть работы таких художников, как Гванца Джишкариани, Тамар Бочоришвили, Лола и Шалва Никвашвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

