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"Загадочные" работы грузинской художницы представили в Мадриде
"Загадочные" работы грузинской художницы представили в Мадриде
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Работы грузинской художницы Мариам Тевзадзе представлены на ярмарке Drawing Room в Мадриде, которая продлится до 27 февраля. 24.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-24T14:08+0400
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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Работы грузинской художницы Мариам Тевзадзе представлены на ярмарке Drawing Room в Мадриде, которая продлится до 27 февраля.Drawing Room Madrid – это художественная ярмарка в Мадриде, которая объединяет художников из разных стран и организует выставки-продажи. На ярмарке представлены пять работ грузинской художницы.Как рассказывает сама художница, на ярмарку она попала с помощью грузинской галереи The Why Not Gallery. Галерея предложила ей принять участие в этом мероприятии вместе с другими грузинскими художниками."Мариам Тевзадзе – молодая грузинская художница, в творчестве которой преобладают графические работы. Чистая, утонченная манера исполнения и скудость красок придают картинам Мариам необъяснимую загадочность", – говорится в сообщении The Why Not Gallery.Работы Тевзадзе всегда композиционно нагружены, а центральной фигурой созданной ею разнообразной, порой мистической среды, является по большей части человек."С оживлением сказочного пространства граница между реальным и нереальным, животным и человеческим становится в работах Мариам все более размытой, что, в конце концов, делает общий эмоциональный фон ее творчества туманным, магическим и амбивалентным", – рассказывает галерея.Мариам Тевзадзе рисует с детства. Несмотря на то, что Тевзадзе по профессии графический дизайнер, живопись считает не профессией, а частью собственной личности.Вместе с Тевзадзе в Drawing Room можно увидеть работы таких художников, как Гванца Джишкариани, Тамар Бочоришвили, Лола и Шалва Никвашвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Натия Кварцхава
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https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
мадрид, испания, грузия, новости, культура, грузинские художники
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Работы грузинской художницы Мариам Тевзадзе представлены на ярмарке Drawing Room в Мадриде, которая продлится до 27 февраля.
Drawing Room Madrid – это художественная ярмарка в Мадриде, которая объединяет художников из разных стран и организует выставки-продажи. На ярмарке представлены пять работ грузинской художницы.
Как рассказывает сама художница, на ярмарку она попала с помощью грузинской галереи The Why Not Gallery. Галерея предложила ей принять участие в этом мероприятии вместе с другими грузинскими художниками.
"Мариам Тевзадзе – молодая грузинская художница, в творчестве которой преобладают графические работы. Чистая, утонченная манера исполнения и скудость красок придают картинам Мариам необъяснимую загадочность", – говорится в сообщении The Why Not Gallery.
Работы Тевзадзе всегда композиционно нагружены, а центральной фигурой созданной ею разнообразной, порой мистической среды, является по большей части человек.
"С оживлением сказочного пространства граница между реальным и нереальным, животным и человеческим становится в работах Мариам все более размытой, что, в конце концов, делает общий эмоциональный фон ее творчества туманным, магическим и амбивалентным", – рассказывает галерея.
Мариам Тевзадзе рисует с детства. Несмотря на то, что Тевзадзе по профессии графический дизайнер, живопись считает не профессией, а частью собственной личности.
Вместе с Тевзадзе в Drawing Room можно увидеть работы таких художников, как Гванца Джишкариани, Тамар Бочоришвили, Лола и Шалва Никвашвили.
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