https://sputnik-georgia.ru/20220225/bank-vtb-gruziya-klienty-ne-postradayut-ot-sanktsiy-264788079.html

Банк ВТБ Грузия: клиенты не пострадают от санкций

Банк ВТБ Грузия: клиенты не пострадают от санкций

ВТБ банк заявил, что был готов к введению Западом санкций 25.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-25T15:02+0400

2022-02-25T15:02+0400

2022-02-25T15:02+0400

грузия

новости

экономика

владимир путин

украина

национальный банк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23927/06/239270696_0:47:2001:1172_1920x0_80_0_0_0a3025938c29b8097039377238ba77d0.jpg

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Дочка российского ВТБ банка в Грузии уверяет своих клиентов, что они не пострадают от санкций, введенных Западом против российских финансовых институтов.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины, после чего под санкции иностранных государств попали Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия".Банк также отметил, что совместно с Национальным банком Грузии был разработан план действий на случай санкций. В случае потребности в ликвидности Нацбанк готов предоставить ВТБ соответствующие ресурсы.АО Банк ВТБ Грузия является одним из ведущих банков Грузии и занимает третье место среди банков по размеру регулятивного капитала. Банк является независимым юридическим лицом как в финансовом, так и в юридическом отношении.Санкции Запада не помешают работе банка ВТБ в Грузии – Нацбанк>>Банк имеет уставный капитал в размере 410 миллионов лари, а также субординированные кредиты в размере 110 миллионов лари от материнского банка, и, следовательно, имеет возможность полностью погасить обязательства клиентов в случае необходимости. Соотношение его совокупных активов к средствам клиентов и депозитам банков-резидентов на 1 февраля превышает 135% и составляет 565 миллионов лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, владимир путин, украина, национальный банк