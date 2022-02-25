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Банк ВТБ Грузия: клиенты не пострадают от санкций
Банк ВТБ Грузия: клиенты не пострадают от санкций
ВТБ банк заявил, что был готов к введению Западом санкций 25.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-25T15:02+0400
2022-02-25T15:02+0400
2022-02-25T15:02+0400
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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Дочка российского ВТБ банка в Грузии уверяет своих клиентов, что они не пострадают от санкций, введенных Западом против российских финансовых институтов.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины, после чего под санкции иностранных государств попали Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия".Банк также отметил, что совместно с Национальным банком Грузии был разработан план действий на случай санкций. В случае потребности в ликвидности Нацбанк готов предоставить ВТБ соответствующие ресурсы.АО Банк ВТБ Грузия является одним из ведущих банков Грузии и занимает третье место среди банков по размеру регулятивного капитала. Банк является независимым юридическим лицом как в финансовом, так и в юридическом отношении.Санкции Запада не помешают работе банка ВТБ в Грузии – Нацбанк>>Банк имеет уставный капитал в размере 410 миллионов лари, а также субординированные кредиты в размере 110 миллионов лари от материнского банка, и, следовательно, имеет возможность полностью погасить обязательства клиентов в случае необходимости. Соотношение его совокупных активов к средствам клиентов и депозитам банков-резидентов на 1 февраля превышает 135% и составляет 565 миллионов лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, экономика, владимир путин, украина, национальный банк
Банк ВТБ Грузия: клиенты не пострадают от санкций
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ВТБ банк заявил, что был готов к введению Западом санкций
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Дочка российского ВТБ банка в Грузии уверяет своих клиентов, что они не пострадают от санкций, введенных Западом против российских финансовых институтов.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины, после чего под санкции иностранных государств попали Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия".
"Введенные санкции не предусматривают приостановку деятельности банка. У любого клиента банка будет возможность, при желании, перевести свои средства в другой банк или снять наличные, или произвести оплату. Кроме того, по вкладам, как обычно, будут начисляться проценты в установленные соглашением сроки", – говорится в заявлении.
Банк также отметил, что совместно с Национальным банком Грузии был разработан план действий на случай санкций. В случае потребности в ликвидности Нацбанк готов предоставить ВТБ соответствующие ресурсы.
АО Банк ВТБ Грузия является одним из ведущих банков Грузии и занимает третье место среди банков по размеру регулятивного капитала. Банк является независимым юридическим лицом как в финансовом, так и в юридическом отношении.
Банк имеет уставный капитал в размере 410 миллионов лари, а также субординированные кредиты в размере 110 миллионов лари от материнского банка, и, следовательно, имеет возможность полностью погасить обязательства клиентов в случае необходимости. Соотношение его совокупных активов к средствам клиентов и депозитам банков-резидентов на 1 февраля превышает 135% и составляет 565 миллионов лари.
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