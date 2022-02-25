https://sputnik-georgia.ru/20220225/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-7-482-264774360.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 7 482

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 7 482

За последние 24 часа от коронавируса скончались 32 человека, вылечились 14 603 пациента, а с начала пандемии – 1 462 572 25.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-25T11:04+0400

2022-02-25T11:04+0400

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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 7 482. Скончались 32 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 591 936 случаев заражения. Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 14 603 человека, с начала пандемии – 1 462 572. Скончались 16 054.Премьер рассказал, когда в Грузии отменят масочный режим>>За сутки сделано 35 583 теста, в том числе 21 538 на антиген и 14 045 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 21,03%, за последние 14 дней – 28,49%, за последние семь дней – 25,38%..К этому времени в Грузии сделано 811 285 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 2 532. В карантине в данное время находятся 4 человека, в стационарах – 5 020, в ковид-гостиницах – 599.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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