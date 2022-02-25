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Гран-при России "Формулы-1" не состоится

Гран-при России "Формулы-1" не состоится

Гонка Гран-при России должна пройти в Сочи осенью текущего года 23–25 сентября 25.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Организаторы гонок "Формула 1" приняли решение отменить Гран-при России в Сочи из-за событий на Украине, сообщается на их сайте.Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ."Мы с грустью и шоком наблюдаем за событиями на Украине и надеемся на быстрое и мирное разрешение сложившейся ситуации. В четверг вечером "Формула-1", Международная автомобильная федерация (FIA) и команды обсудили позицию нашего вида спорта и пришли к выводу, что проведение Гран-при России в нынешних условиях невозможно", - говорится в заявлении организаторов "королевских гонок".Напомним, ранее относительно участия в гонке высказались несколько ведущих гонщиков, в том числе действующий чемпион "Формулы-1" – пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Он заявил, что нельзя участвовать в этапе в государстве, которое находится в состоянии войны."Спорт должен оставаться вне политики"- в России отреагировали на решение УЕФА >>Гонка Гран-при России должна пройти в Сочи осенью текущего года, она запланирована на 23–25 сентября.Этап "Формулы-1" в России проводится с 2014 года на трассе "Сочи Автодром" в Олимпийском парке. В нынешнем сезоне Гран-при был запланирован на 23-25 сентября.

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