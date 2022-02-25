https://sputnik-georgia.ru/20220225/gruzinskiy-ekspert-nazval-razumnym-reshenie-tbilisi-ne-prisoedinyatsya-k-sanktsiyam-protiv-rf-264791861.html
Грузинский эксперт назвал разумным решение Тбилиси не присоединяться к санкциям против РФ
Грузинский эксперт назвал разумным решение Тбилиси не присоединяться к санкциям против РФ
Любое неверное движение грузинских властей может повести к катастрофе, отметил эксперт 25.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-25T16:11+0400
2022-02-25T16:11+0400
2022-02-25T16:14+0400
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михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Грузинские власти сделали разумный шаг, отказавшись присоединиться к экономическим санкциям Запада против России, считает руководитель грузинского Института стратегии и управления, эксперт Петр Мамрадзе.Ранее в пятницу премьер Грузии Ираклий Гарибашвили сказал, что страна не присоединится к введенным Западом финансовым и экономическим санкциям против России. Премьер уверяет, что решение он принял исходя из национальных интересов и интересов грузинского народа.Мамрадзе добавил, что "политическая авантюра Михаила Саакашвили в 2008 году привела к той реальности, которая есть сейчас у Грузии, следовательно в сегодняшних условиях любое неверное движение властей может повести к катастрофе".Грузия не будет участвовать в экономических санкциях против России – премьер>>Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.В телеобращении к россиянам 24 февраля Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе>>По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, украина, петре мамрадзе
Грузинский эксперт назвал разумным решение Тбилиси не присоединяться к санкциям против РФ
16:11 25.02.2022 (обновлено: 16:14 25.02.2022) Подписаться на
Любое неверное движение грузинских властей может повести к катастрофе, отметил эксперт
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Грузинские власти сделали разумный шаг, отказавшись присоединиться к экономическим санкциям Запада против России, считает руководитель грузинского Института стратегии и управления, эксперт Петр Мамрадзе.
Ранее в пятницу премьер Грузии Ираклий Гарибашвили сказал, что страна не присоединится к введенным Западом финансовым и экономическим санкциям против России. Премьер уверяет, что решение он принял исходя из национальных интересов и интересов грузинского народа.
"Решение совершенно правильное. В данном случае правительство, которое я не раз критиковал, сделало правильный шаг", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости
.
Мамрадзе добавил, что "политическая авантюра Михаила Саакашвили в 2008 году привела к той реальности, которая есть сейчас у Грузии, следовательно в сегодняшних условиях любое неверное движение властей может повести к катастрофе".
Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.
В телеобращении к россиянам 24 февраля Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".
Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.
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