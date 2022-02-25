https://sputnik-georgia.ru/20220225/interaktivnyy-portal-po-statistike-inostrannykh-investitsiy-sozdali-v-gruzii-264800937.html

Интерактивный портал по статистике иностранных инвестиций создали в Грузии

Интерактивный портал по статистике иностранных инвестиций создали в Грузии

Через новый портал у пользователей есть возможность генерировать данные о прямых иностранных инвестициях по странам-секторам или секторам-странам 25.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-25T21:38+0400

2022-02-25T21:38+0400

2022-02-25T21:38+0400

грузия

новости

экономика

инвестиции

национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Для визуализации и распространения данных о прямых иностранных инвестициях в Грузии создали специальный портал, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".Новый портал прямых иностранных инвестиций (FDI) является одной из наиболее важных интерактивных платформ для распространения данных, которая предлагает пользователям показатели, связанные с инвестициями в разных контекстах.Через новый портал у пользователей есть возможность, при желании и необходимости, генерировать данные о прямых иностранных инвестициях по странам-секторам или секторам-странам, сравнивать два отчетных периода FDI по основным странам, секторам и компонентам и т.д.На портале есть интерактивная карта мира, на которой представлены данные по странам прямых инвесторов Грузии, что является одним из лучших инструментов для анализа прямых иностранных инвестиций. Здесь представлены классификации, используемые при учете данных, методика расчета показателей и метаданные.В Грузии разработан план привлечения инвестиций на миллиарды >>С сегодняшнего дня новый продукт доступен на сайте "Сакстата" на грузинском и английском языках. При этом данные по нему будут обновляться ежеквартально, параллельно с распространением данных по прямым иностранным инвестициям.На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов. Это большие потери для страны. В прошлом году объем инвестиций вырос незначительно, лишь на 3,2% по сравнению с январем-сентябрем 2020 года и составил 728,4 миллиона долларов.Чтобы исправить ситуацию, власти намерены поменять пассивную, на их взгляд, политику. В 2022 году министерство экономики планирует изменить подход на более агрессивный и не ждать, пока инвесторы сами заинтересуются Грузией. Ведомство планирует проактивный подход, который подразумевает поиск инвесторов в разных странах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, экономика, инвестиции, национальная служба статистики грузии "сакстат"