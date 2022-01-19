https://sputnik-georgia.ru/20220119/v-gruzii-razrabotan-plan-privlecheniya-investitsiy-na-milliardy-263736462.html

В Грузии разработан план привлечения инвестиций на миллиарды

В Грузии разработан план привлечения инвестиций на миллиарды

В план входит привлечение инвестиций в развитие в направлении возобновляемых источников энергии, прокладку ЛЭП по дну Черного моря и так далее 19.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-19T21:03+0400

2022-01-19T21:03+0400

2022-01-19T21:03+0400

экономика

новости

грузия

инвестиции

черное море

натия турнава

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Правительство Грузии подготовило около сорока инвестиционных проектов в различных сферах, которые привлекут новые инвестиции на миллиарды долларов, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава в передаче "Тависупали хедва" (Свободное видение) на "Первом канале".На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020 году снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов. Это большие потери для страны. По данным трех кварталов 2021 года, объем инвестиций незначительно вырос - лишь на 3,2% по сравнению с январем-сентябрем 2020 года и составил 728,4 миллиона долларов.Министерство экономики работает над инвестиционными проектами, с которыми уже ознакомлен премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Министр отметила важность развития стратегических энергетических проектов."Перипетии вокруг Намахвани ГЭС показали нам, что в таких стратегических проектах, безусловно, больше доверия бывает тогда, когда государство является лидером и государство говорит более решительно. Государство готово быть лидером в таких проектах, потому что это стратегические проекты, для которых всегда найдутся ресурсы", — сказала Турнава на Первом канале."Возможно, виновно правительство" - премьер Грузии о сложностях с Намахвани ГЭС>>Министр также акцентировала внимание на таких амбициозных проектах, как прокладка высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) по дну Черного моря, которая соединит Грузию с энергетическим рынком Евросоюза."Это не менее важный проект, чем в свое время был, к примеру, "Шах-Дениз". Когда он будет реализован и физически соединит Грузию и весь регион с энергетическим рынком Евросоюза", отметила она.Кроме того, по словам министра, есть ряд логистических проектов - портовое развитие акватории Черного моря. По поручению премьер-министра, экономическое ведомство реализует стратегию, которая определяет, какой порт в каком направлении следует развивать, чтобы лучше служить задачам и потребностям Грузии в качестве ворот в регион."Вызовы остались" - ситуация в энергетике Грузии по итогам 2021 года>>По словам Турнава, несмотря на огромный удар, нанесенный пандемией туризму в Грузии и во всем мире, восстановление идет быстрее, чем планировалось, поэтому развитие туристической инфраструктуры, строительство объектов и развитие курортов сохраняют актуальность. Минэкономики подготовило 28 новых туристических проектов.Министр заверила, что 2022 год будет очень интересным в этом плане и в ближайшее время будет анонсировано много масштабных проектов.В завершение она подчеркнула, что в 2022 году министерство экономики планирует изменить пассивный, на ее взгляд, подход и не ждать, пока инвесторы сами заинтересуются Грузией. Начнутся поиски инвесторов в разных странах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, инвестиции, черное море, натия турнава