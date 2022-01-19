https://sputnik-georgia.ru/20220119/v-gruzii-razrabotan-plan-privlecheniya-investitsiy-na-milliardy-263736462.html
В Грузии разработан план привлечения инвестиций на миллиарды
В Грузии разработан план привлечения инвестиций на миллиарды
В план входит привлечение инвестиций в развитие в направлении возобновляемых источников энергии, прокладку ЛЭП по дну Черного моря и так далее 19.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-19T21:03+0400
2022-01-19T21:03+0400
2022-01-19T21:03+0400
экономика
новости
грузия
инвестиции
черное море
натия турнава
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Правительство Грузии подготовило около сорока инвестиционных проектов в различных сферах, которые привлекут новые инвестиции на миллиарды долларов, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава в передаче "Тависупали хедва" (Свободное видение) на "Первом канале".На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020 году снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов. Это большие потери для страны. По данным трех кварталов 2021 года, объем инвестиций незначительно вырос - лишь на 3,2% по сравнению с январем-сентябрем 2020 года и составил 728,4 миллиона долларов.Министерство экономики работает над инвестиционными проектами, с которыми уже ознакомлен премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Министр отметила важность развития стратегических энергетических проектов."Перипетии вокруг Намахвани ГЭС показали нам, что в таких стратегических проектах, безусловно, больше доверия бывает тогда, когда государство является лидером и государство говорит более решительно. Государство готово быть лидером в таких проектах, потому что это стратегические проекты, для которых всегда найдутся ресурсы", — сказала Турнава на Первом канале."Возможно, виновно правительство" - премьер Грузии о сложностях с Намахвани ГЭС>>Министр также акцентировала внимание на таких амбициозных проектах, как прокладка высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) по дну Черного моря, которая соединит Грузию с энергетическим рынком Евросоюза."Это не менее важный проект, чем в свое время был, к примеру, "Шах-Дениз". Когда он будет реализован и физически соединит Грузию и весь регион с энергетическим рынком Евросоюза", отметила она.Кроме того, по словам министра, есть ряд логистических проектов - портовое развитие акватории Черного моря. По поручению премьер-министра, экономическое ведомство реализует стратегию, которая определяет, какой порт в каком направлении следует развивать, чтобы лучше служить задачам и потребностям Грузии в качестве ворот в регион."Вызовы остались" - ситуация в энергетике Грузии по итогам 2021 года>>По словам Турнава, несмотря на огромный удар, нанесенный пандемией туризму в Грузии и во всем мире, восстановление идет быстрее, чем планировалось, поэтому развитие туристической инфраструктуры, строительство объектов и развитие курортов сохраняют актуальность. Минэкономики подготовило 28 новых туристических проектов.Министр заверила, что 2022 год будет очень интересным в этом плане и в ближайшее время будет анонсировано много масштабных проектов.В завершение она подчеркнула, что в 2022 году министерство экономики планирует изменить пассивный, на ее взгляд, подход и не ждать, пока инвесторы сами заинтересуются Грузией. Начнутся поиски инвесторов в разных странах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, новости, грузия, инвестиции, черное море, натия турнава
В Грузии разработан план привлечения инвестиций на миллиарды
В план входит привлечение инвестиций в развитие в направлении возобновляемых источников энергии, прокладку ЛЭП по дну Черного моря и так далее
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Правительство Грузии подготовило около сорока инвестиционных проектов в различных сферах, которые привлекут новые инвестиции на миллиарды долларов, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава в передаче "Тависупали хедва" (Свободное видение) на "Первом канале".
На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020 году снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов. Это большие потери для страны. По данным трех кварталов 2021 года, объем инвестиций незначительно вырос - лишь на 3,2% по сравнению с январем-сентябрем 2020 года и составил 728,4 миллиона долларов.
Министерство экономики работает над инвестиционными проектами, с которыми уже ознакомлен премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
"Это, например, очень важное развитие с точки зрения возобновляемых источников энергии, не только гидроэлектростанций. Мы говорим об энергии ветра, солнечной энергии и новой технологии, которую мы первыми разрабатываем в регионе. Это зеленый водород, так сказать, энергетика будущего", сказала Турнава.
Министр отметила важность развития стратегических энергетических проектов.
"Перипетии вокруг Намахвани ГЭС показали нам, что в таких стратегических проектах, безусловно, больше доверия бывает тогда, когда государство является лидером и государство говорит более решительно. Государство готово быть лидером в таких проектах, потому что это стратегические проекты, для которых всегда найдутся ресурсы", — сказала Турнава на Первом канале
.
Министр также акцентировала внимание на таких амбициозных проектах, как прокладка высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) по дну Черного моря, которая соединит Грузию с энергетическим рынком Евросоюза.
"Это не менее важный проект, чем в свое время был, к примеру, "Шах-Дениз". Когда он будет реализован и физически соединит Грузию и весь регион с энергетическим рынком Евросоюза", отметила она.
Кроме того, по словам министра, есть ряд логистических проектов - портовое развитие акватории Черного моря. По поручению премьер-министра, экономическое ведомство реализует стратегию, которая определяет, какой порт в каком направлении следует развивать, чтобы лучше служить задачам и потребностям Грузии в качестве ворот в регион.
По словам Турнава, несмотря на огромный удар, нанесенный пандемией туризму в Грузии и во всем мире, восстановление идет быстрее, чем планировалось, поэтому развитие туристической инфраструктуры, строительство объектов и развитие курортов сохраняют актуальность. Минэкономики подготовило 28 новых туристических проектов.
"Одни – традиционные, развитие наших туристических поселков, другие – совершенно новые. Это не строительство одного конкретного отеля, а развитие целой туристической зоны, что будет осуществляться не хаотично, а при правильном планировании с самого начала. Мы уверены, что эти проекты будут очень интересны очень многим инвесторам", - сказала Турнава.
Министр заверила, что 2022 год будет очень интересным в этом плане и в ближайшее время будет анонсировано много масштабных проектов.
В завершение она подчеркнула, что в 2022 году министерство экономики планирует изменить пассивный, на ее взгляд, подход и не ждать, пока инвесторы сами заинтересуются Грузией. Начнутся поиски инвесторов в разных странах.
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