https://sputnik-georgia.ru/20220225/koronavirus-v-gruzii-kak-obstoyat-dela-spustya-2-goda-264799834.html

Коронавирус в Грузии: как обстоят дела спустя 2 года

Коронавирус в Грузии: как обстоят дела спустя 2 года

Первый случай инфицирования коронавирусом COVID-19 в Грузии был зарегистрирован 26 февраля 2020 года, за два года в Грузии переболели более 1,5 миллиона... 25.02.2022, Sputnik Грузия

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По данным Национального центра по контролю заболеваний Грузии на 25 февраля 2022 года, в стране от последствий коронавируса умерли более 16 тысяч человек, из них вакцинированы были 32 пациента. В настоящее время зарегистрировано 113 284 инфицированных коронавирусом.В Грузии, где официально проживает более 3,7 миллиона человек, полный курс вакцинации прошли 43,3% населения (среди совершеннолетних граждан). В настоящее время в стране доступны три вакцины Pfizer, Sinovak, Sinopharm. Вакцинация в Грузии не является обязательной.С 1 марта Грузия смягчает ковид-ограничения, в том числе в том числе на проведение массовых мероприятий и работу ночных клубов, однако ношение защитных медицинских масок по-прежнему обязательно как в закрытых помещения, так и на улице.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, как в стране обстоят дела с коронавирусом, спустя два года.

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