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Антидепрессанты в Грузии будут выписывать по новым правилам
Антидепрессанты в Грузии будут выписывать по новым правилам
Ко второй группе относятся в основном медикаменты, прием которых без назначения врача не рекомендован 25.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-25T13:02+0400
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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Минздрав Грузии обязал всех врачей с 1 марта выписывать лекарства, относящиеся ко второй группе, только по электронным рецептам №3.Ко второй группе относятся антибиотики, гормональные средства, антидепрессанты и другие препараты, неправильное использование которых может нанести значительный вред здоровью или жизни человека. Ко второй группе относятся также лекарства, в инструкции которых указывается, что их прием без назначения врача не рекомендован.В Грузии будут строже следить за качеством медикаментов&gt;&gt;Как говорится в сообщении Минздрава, врачи также обязаны при выписке пациента из стационара выписать ему назначение в электронном виде.Данная директива распространяется и на стоматологические учреждения в случае выдачи назначения стоматологом. Исключением являются сельские врачи, которые могут выписать рецепт на бумаге.Исходя из изменений, аптеки должны выдавать лекарства, относящийся ко второй группе, только по электронному рецепту, помимо исключений. Соответственно, для этого все аптеки должны иметь нужные материально-технические возможности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Антидепрессанты в Грузии будут выписывать по новым правилам

13:02 25.02.2022 (обновлено: 14:52 25.02.2022)
© photo: Sputnik / Alexander Kondratyk / Перейти в фотобанкВспышка гриппа и ОРВИ
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© photo: Sputnik / Alexander Kondratyk
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Ко второй группе относятся в основном медикаменты, прием которых без назначения врача не рекомендован
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Минздрав Грузии обязал всех врачей с 1 марта выписывать лекарства, относящиеся ко второй группе, только по электронным рецептам №3.
Ко второй группе относятся антибиотики, гормональные средства, антидепрессанты и другие препараты, неправильное использование которых может нанести значительный вред здоровью или жизни человека.
Ко второй группе относятся также лекарства, в инструкции которых указывается, что их прием без назначения врача не рекомендован.
В Грузии будут строже следить за качеством медикаментов>>
Как говорится в сообщении Минздрава, врачи также обязаны при выписке пациента из стационара выписать ему назначение в электронном виде.
Данная директива распространяется и на стоматологические учреждения в случае выдачи назначения стоматологом. Исключением являются сельские врачи, которые могут выписать рецепт на бумаге.
Исходя из изменений, аптеки должны выдавать лекарства, относящийся ко второй группе, только по электронному рецепту, помимо исключений. Соответственно, для этого все аптеки должны иметь нужные материально-технические возможности.
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