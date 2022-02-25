https://sputnik-georgia.ru/20220225/lekarstva-vtoroy-gruppy-s-1-marta-v-gruzii-dolzhny-vypisyvatsya-po-elektronnym-retseptam--264783454.html

Антидепрессанты в Грузии будут выписывать по новым правилам

Антидепрессанты в Грузии будут выписывать по новым правилам

Ко второй группе относятся в основном медикаменты, прием которых без назначения врача не рекомендован 25.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-25T13:02+0400

2022-02-25T13:02+0400

2022-02-25T14:52+0400

грузия

новости

минздрав грузии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24381/19/243811947_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_8464100eb3c9cf5adbcba0df77657726.jpg

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Минздрав Грузии обязал всех врачей с 1 марта выписывать лекарства, относящиеся ко второй группе, только по электронным рецептам №3.Ко второй группе относятся антибиотики, гормональные средства, антидепрессанты и другие препараты, неправильное использование которых может нанести значительный вред здоровью или жизни человека. Ко второй группе относятся также лекарства, в инструкции которых указывается, что их прием без назначения врача не рекомендован.В Грузии будут строже следить за качеством медикаментов>>Как говорится в сообщении Минздрава, врачи также обязаны при выписке пациента из стационара выписать ему назначение в электронном виде.Данная директива распространяется и на стоматологические учреждения в случае выдачи назначения стоматологом. Исключением являются сельские врачи, которые могут выписать рецепт на бумаге.Исходя из изменений, аптеки должны выдавать лекарства, относящийся ко второй группе, только по электронному рецепту, помимо исключений. Соответственно, для этого все аптеки должны иметь нужные материально-технические возможности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, минздрав грузии, общество