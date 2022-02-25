https://sputnik-georgia.ru/20220225/meriya-tbilisi-potratit-12-millionov-na-remont-vagonov-metro-264761292.html

Мэрия Тбилиси потратит 12 миллионов на ремонт вагонов метро

Мэрия Тбилиси потратит 12 миллионов на ремонт вагонов метро

Целью ремонта вагонов является обеспечение безопасного и комфортного передвижения, а также улучшение пожарной безопасности 25.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-25T07:32+0400

2022-02-25T07:32+0400

2022-02-25T08:06+0400

грузия

новости

тбилисский метрополитен

экономика

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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Мэрия Тбилиси объявила тендер на ремонт вагонов составов Тбилисского метрополитена.Прием заявок от компаний стартует 16 марта и завершится 23 марта. Изначальная стоимость тендера составляет около 12 миллионов лари.По условиям тендера, компания, принимающая участие, должна иметь соответствующий опыт, а оплата сделки должна производится в долларах.Желающих не нашлось: тендер на ремонт станции метро "Варкетили" сорвался >>Главной целью ремонта вагонов является обеспечение безопасного и комфортного передвижения в метро, а также улучшение пожарной безопасности.Свои обязательства компания должна выполнить до 25 декабря 2022 года.По информации "Тбилисской транспортной компании", за 2019 год было обновлено и отремонтировано 36 вагонов, из них 15 были полностью модернизированы.На сегодняшний день Тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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