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"Оставайтесь дома" – посол Грузии обратился к соотечественникам на Украине
"Оставайтесь дома" – посол Грузии обратился к соотечественникам на Украине
Дипломатические представительства Грузии остаются в Киеве и продолжают работать в чрезвычайном режиме 25.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-25T15:17+0400
2022-02-25T15:17+0400
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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Посольство Грузии на Украине призывает соотечественников оставаться дома и воздержаться от передвижения в сторону границы, заявил посол Грузии Георгий Закарашвили.Как разъяснил дипломат, атаки осуществляются с разных сторон, поэтому безопасность пассажиров не гарантирована.При этом посол отметил, что дипломатические представительства страны – посольство и консульство – остаются в Киеве и продолжают работать в чрезвычайном режиме.Ранее грузинские дипслужбы запустили специальную горячую линию для граждан, нуждающихся в помощи из-за событий на Украине. Номера горячей линии указаны тут.События на УкраинеПутин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.В телеобращении к россиянам 24 февраля Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе>>По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, политика, украина, киев, обострение ситуации вокруг украины 2022
"Оставайтесь дома" – посол Грузии обратился к соотечественникам на Украине
15:17 25.02.2022 (обновлено: 15:53 25.02.2022) Подписаться на
Дипломатические представительства Грузии остаются в Киеве и продолжают работать в чрезвычайном режиме
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Посольство Грузии на Украине призывает соотечественников оставаться дома и воздержаться от передвижения в сторону границы, заявил посол Грузии Георгий Закарашвили.
Как разъяснил дипломат, атаки осуществляются с разных сторон, поэтому безопасность пассажиров не гарантирована.
"Призываю наших граждан оставаться дома, а когда будет звук сирены – спуститься в убежище. Также призываю воздержаться от передвижения в сторону границы, поскольку перегружены выездные дороги", – заявил Закарашвили.
При этом посол отметил, что дипломатические представительства страны – посольство и консульство – остаются в Киеве и продолжают работать в чрезвычайном режиме.
Ранее грузинские дипслужбы запустили специальную горячую линию для граждан, нуждающихся в помощи из-за событий на Украине. Номера горячей линии указаны тут
.
События на Украине
Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.
В телеобращении к россиянам 24 февраля Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".
Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.
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