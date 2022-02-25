https://sputnik-georgia.ru/20220225/pes-probralsya-k-meshku-s-kormom-i-dumal-chto-ego-ne-zametili--smeshnoe-video-264767415.html

Пес пробрался к мешку с кормом и думал, что его не заметили – смешное видео

Пес пробрался к мешку с кормом и думал, что его не заметили – смешное видео

Хозяйка приняла лучшее решение из всех возможных, и реакция питомца на свою неудачную миссию по краже корма бесценна 25.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-25T06:33+0400

2022-02-25T06:33+0400

2022-02-25T06:33+0400

собака

видеоклуб

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На кадрах видно, как ротвейлер заходит в гараж и направляется к открытому мешку с кормом. Позади него стоит хозяйка, но он об этом не знает и начинает набирать себе в пасть еду. Внезапно женщина говорит: "Извините меня, сэр". От этого пес сильно пугается, выплевывает весь корм и быстро ретируется, словно это и не он был вовсе.Смотрите на видео также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

собака, видеоклуб