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Пес пробрался к мешку с кормом и думал, что его не заметили – смешное видео
Пес пробрался к мешку с кормом и думал, что его не заметили – смешное видео
Хозяйка приняла лучшее решение из всех возможных, и реакция питомца на свою неудачную миссию по краже корма бесценна 25.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-25T06:33+0400
2022-02-25T06:33+0400
2022-02-25T06:33+0400
собака
видеоклуб
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На кадрах видно, как ротвейлер заходит в гараж и направляется к открытому мешку с кормом. Позади него стоит хозяйка, но он об этом не знает и начинает набирать себе в пасть еду. Внезапно женщина говорит: "Извините меня, сэр". От этого пес сильно пугается, выплевывает весь корм и быстро ретируется, словно это и не он был вовсе.Смотрите на видео также:
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собака, видеоклуб
Пес пробрался к мешку с кормом и думал, что его не заметили – смешное видео
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Хозяйка приняла лучшее решение из всех возможных, и реакция питомца на свою неудачную миссию по краже корма бесценна
На кадрах видно, как ротвейлер заходит в гараж и направляется к открытому мешку с кормом. Позади него стоит хозяйка, но он об этом не знает и начинает набирать себе в пасть еду. Внезапно женщина говорит: "Извините меня, сэр". От этого пес сильно пугается, выплевывает весь корм и быстро ретируется, словно это и не он был вовсе.
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