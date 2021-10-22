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Кто ж не любит завтрак в постель: щенок с наслаждением разлегся в миске с кормом – видео
Кто ж не любит завтрак в постель: щенок с наслаждением разлегся в миске с кормом – видео
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 22.10.2021, Sputnik Грузия
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Тут даже не понятно, это завтрак в постель или постель в завтрак. Еще и братьям своим мешает!На кадрах видно, как щенок лежит в просторной миске, заполненной кормом, и без лишних усилий завтракает. Либо он слишком ленивый, либо слишком умный, потому что другие щенята не могут даже дотянуться до корма. Вот уж точно устроил себе роскошную жизнь!Смотрите на видео также:
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видеоклуб , собака, видео с животными, смешные видео, вирусные видео

Кто ж не любит завтрак в постель: щенок с наслаждением разлегся в миске с кормом – видео

15:20 22.10.2021
© TikTok / viralhogКто ж не любит завтрак в постель: щенок с наслаждением разлегся в миске с кормом – видео
Кто ж не любит завтрак в постель: щенок с наслаждением разлегся в миске с кормом – видео - Sputnik Грузия, 1920, 22.10.2021
© TikTok / viralhog
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру
Тут даже не понятно, это завтрак в постель или постель в завтрак. Еще и братьям своим мешает!
 
На кадрах видно, как щенок лежит в просторной миске, заполненной кормом, и без лишних усилий завтракает. Либо он слишком ленивый, либо слишком умный, потому что другие щенята не могут даже дотянуться до корма. Вот уж точно устроил себе роскошную жизнь!
Смотрите на видео также:
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