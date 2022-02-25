https://sputnik-georgia.ru/20220225/pravitelstvo-gruzii-okazyvaet-pomosch-turistam-iz-ukrainy-264776765.html

Правительство Грузии оказывает помощь туристам из Украины

Правительство Грузии оказывает помощь туристам из Украины

Практически все гостиницы в Грузии предложили украинским туристам, которые не могут вернуться на родину, бесплатное проживание 25.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-25T11:19+0400

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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Правительство Грузии оказывает гуманитарную помощь тем гражданам Украины, которые находятся на территории страны с туристическими целями, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.В четверг после начала Россией военной операции, Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла свое воздушное пространство.Министерство экономики и устойчивого развития Грузии при поддержке частного сектора предложило туристам из Украины безвозмездное гостиничное обслуживание.Для украинских туристов в Грузии заработала горячая линия>>К этому времени по горячей линии к Национальной администрации туризма с соответствующей просьбой обратились около ста туристов из Украины.Почти все гостиницы Грузии согласны совершенно бесплатно принять украинских туристов.Национальная администрация туризма уже обратилась к украинским туристам, находящимся в Грузии, и предложила помощь. Заинтересованные лица должны связаться с администрацией по круглосуточной горячей линии – 0 800 800 909.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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