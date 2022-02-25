https://sputnik-georgia.ru/20220225/pravitelstvo-gruzii-okazyvaet-pomosch-turistam-iz-ukrainy-264776765.html
Правительство Грузии оказывает помощь туристам из Украины
Правительство Грузии оказывает помощь туристам из Украины
Практически все гостиницы в Грузии предложили украинским туристам, которые не могут вернуться на родину, бесплатное проживание 25.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-25T11:19+0400
2022-02-25T11:19+0400
2022-02-25T11:19+0400
грузия
новости
украина
туризм
гуманитарная помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/02/250517054_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a7ef1ecde0a9db874665a6c65fda8754.jpg
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Правительство Грузии оказывает гуманитарную помощь тем гражданам Украины, которые находятся на территории страны с туристическими целями, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.В четверг после начала Россией военной операции, Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла свое воздушное пространство.Министерство экономики и устойчивого развития Грузии при поддержке частного сектора предложило туристам из Украины безвозмездное гостиничное обслуживание.Для украинских туристов в Грузии заработала горячая линия>>К этому времени по горячей линии к Национальной администрации туризма с соответствующей просьбой обратились около ста туристов из Украины.Почти все гостиницы Грузии согласны совершенно бесплатно принять украинских туристов.Национальная администрация туризма уже обратилась к украинским туристам, находящимся в Грузии, и предложила помощь. Заинтересованные лица должны связаться с администрацией по круглосуточной горячей линии – 0 800 800 909.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/02/250517054_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e8c488ca908a73ad94ea31842e68a68b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, украина, туризм, гуманитарная помощь
Правительство Грузии оказывает помощь туристам из Украины
Подписаться на
Практически все гостиницы в Грузии предложили украинским туристам, которые не могут вернуться на родину, бесплатное проживание
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Правительство Грузии оказывает гуманитарную помощь тем гражданам Украины, которые находятся на территории страны с туристическими целями, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.
В четверг после начала Россией военной операции, Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла свое воздушное пространство.
Министерство экономики и устойчивого развития Грузии при поддержке частного сектора предложило туристам из Украины безвозмездное гостиничное обслуживание.
К этому времени по горячей линии к Национальной администрации туризма с соответствующей просьбой обратились около ста туристов из Украины.
Почти все гостиницы Грузии согласны совершенно бесплатно принять украинских туристов.
Национальная администрация туризма уже обратилась к украинским туристам, находящимся в Грузии, и предложила помощь. Заинтересованные лица должны связаться с администрацией по круглосуточной горячей линии – 0 800 800 909.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.