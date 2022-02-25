https://sputnik-georgia.ru/20220225/premer-gruziya-v-bezopasnosti-blagodarya-pragmatichnosti-vlastey-264790019.html

Премьер: Грузия в безопасности благодаря прагматичности властей

Премьер: Грузия в безопасности благодаря прагматичности властей

Снижении напряженности в отношениях с Россией, по словам премьера, исходит из национальных интересов Грузии 25.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-25T15:36+0400

2022-02-25T15:36+0400

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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что не видит никакой необходимости в проведении заседания Совета национальной безопасности – Грузии ничего не угрожает, она добилась снижении напряженности в отношениях с Россией.О необходимости созыва расширенного заседания Совбеза Грузии президент Саломе Зурабишвили заявила в четверг, вскоре после начала военной операции России на Украине.Он призвал население сохранять спокойствие и заверил в том, что на сегодняшний день Грузии ничего не угрожает."Никакая опасность Грузии не угрожает. Благодаря нашей национальной политике, прагматичной и рассчитанной на наши национальные интересы политике нам удалось добиться мира и стабильности в стране в течение этих девяти лет... В том числе нам удалось добиться деэскалации ситуации с Россией", – отметил Гарибашвили.Снижении напряженности в отношениях с Россией, по словам премьера, исходит из национальных интересов Грузии. Грузия не будет участвовать в экономических санкциях против России – премьер>>При этом премьер обвинил парламентскую оппозицию, которая требовала проведения внеочередного заседания в пятницу, в безответственности. Оппозиция рассчитывала на то, что на заседание явится премьер и на то, что будет принята резолюция в поддержку Украины. Заседание сорвала правящая партия "Грузинская мечта", заявив, что оппозиция манипулирует темой Украины.По словам премьера, цель оппозиции – устроить провокации."Политика и бесполезный шум наших оппонентов – это безответственность и вредительство, которые ни к чему не приведут. Напротив, это противоречит национальным интересам нашей страны", – подчеркнул Гарибашвили.Между тем, глава правительства отметил, что власти готовы оказать гуманитарную помощь гражданам Украины.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , украина, грузинская мечта, совбез грузии, обострение ситуации вокруг украины 2022