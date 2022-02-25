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Премьер: Грузия в безопасности благодаря прагматичности властей
Премьер: Грузия в безопасности благодаря прагматичности властей
Снижении напряженности в отношениях с Россией, по словам премьера, исходит из национальных интересов Грузии 25.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-25T15:36+0400
2022-02-25T15:36+0400
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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что не видит никакой необходимости в проведении заседания Совета национальной безопасности – Грузии ничего не угрожает, она добилась снижении напряженности в отношениях с Россией.О необходимости созыва расширенного заседания Совбеза Грузии президент Саломе Зурабишвили заявила в четверг, вскоре после начала военной операции России на Украине.Он призвал население сохранять спокойствие и заверил в том, что на сегодняшний день Грузии ничего не угрожает."Никакая опасность Грузии не угрожает. Благодаря нашей национальной политике, прагматичной и рассчитанной на наши национальные интересы политике нам удалось добиться мира и стабильности в стране в течение этих девяти лет... В том числе нам удалось добиться деэскалации ситуации с Россией", – отметил Гарибашвили.Снижении напряженности в отношениях с Россией, по словам премьера, исходит из национальных интересов Грузии. Грузия не будет участвовать в экономических санкциях против России – премьер>>При этом премьер обвинил парламентскую оппозицию, которая требовала проведения внеочередного заседания в пятницу, в безответственности. Оппозиция рассчитывала на то, что на заседание явится премьер и на то, что будет принята резолюция в поддержку Украины. Заседание сорвала правящая партия "Грузинская мечта", заявив, что оппозиция манипулирует темой Украины.По словам премьера, цель оппозиции – устроить провокации."Политика и бесполезный шум наших оппонентов – это безответственность и вредительство, которые ни к чему не приведут. Напротив, это противоречит национальным интересам нашей страны", – подчеркнул Гарибашвили.Между тем, глава правительства отметил, что власти готовы оказать гуманитарную помощь гражданам Украины.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , украина, грузинская мечта, совбез грузии, обострение ситуации вокруг украины 2022
Премьер: Грузия в безопасности благодаря прагматичности властей
15:36 25.02.2022 (обновлено: 15:48 25.02.2022) Подписаться на
Снижении напряженности в отношениях с Россией, по словам премьера, исходит из национальных интересов Грузии
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что не видит никакой необходимости в проведении заседания Совета национальной безопасности – Грузии ничего не угрожает, она добилась снижении напряженности в отношениях с Россией.
О необходимости созыва расширенного заседания Совбеза Грузии президент Саломе Зурабишвили заявила в четверг, вскоре после начала военной операции России на Украине.
"Проводить заседание Совета национальной безопасности, устраивать пиар и какое-то шоу – это не мой почерк. Я думаю только о деле и об интересах своей страны", – заявил Гарибашвили.
Он призвал население сохранять спокойствие и заверил в том, что на сегодняшний день Грузии ничего не угрожает.
"Никакая опасность Грузии не угрожает. Благодаря нашей национальной политике, прагматичной и рассчитанной на наши национальные интересы политике нам удалось добиться мира и стабильности в стране в течение этих девяти лет... В том числе нам удалось добиться деэскалации ситуации с Россией", – отметил Гарибашвили.
Снижении напряженности в отношениях с Россией, по словам премьера, исходит из национальных интересов Грузии.
При этом премьер обвинил парламентскую оппозицию, которая требовала проведения внеочередного заседания в пятницу, в безответственности. Оппозиция рассчитывала на то, что на заседание явится премьер и на то, что будет принята резолюция в поддержку Украины.
Заседание сорвала правящая партия "Грузинская мечта", заявив, что оппозиция манипулирует темой Украины.
"Конечно, я не приду, у меня есть свои дела, у парламента свои. Война идет на Украине, и мы безусловно очень обеспокоено и очень внимательно следим за развивающимися там событиями", – заявил Гарибашвили.
По словам премьера, цель оппозиции – устроить провокации.
"Политика и бесполезный шум наших оппонентов – это безответственность и вредительство, которые ни к чему не приведут. Напротив, это противоречит национальным интересам нашей страны", – подчеркнул Гарибашвили.
Между тем, глава правительства отметил, что власти готовы оказать гуманитарную помощь гражданам Украины.
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