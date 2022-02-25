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Россию отстранили от "Евровидения-2022"
Россию отстранили от "Евровидения-2022"
Решение принято в связи с "обеспокоенностью организации" по поводу "беспрецедентного кризиса на Украине" 25.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-25T20:59+0400
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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что Россия не будет участвовать в конкурсе "Евровидение" в 2022 году.Решение принято в связи с "обеспокоенностью организации" по поводу "беспрецедентного кризиса на Украине". Участие России в нем нанесет "ущерб репутации конкурса".Ранее финский вещатель YLE потребовал отстранить РФ от Евровидения из-за ситуации вокруг Украины. Аналогичное требование было выдвинуто в четверг в Швеции.В телеобращении к россиянам 24 февраля Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Новые санкции: для российских дипломатов отменят "привилегированный въезд" в страны ЕС>>По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.
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в мире, новости, россия, украина, евровидение
Россию отстранили от "Евровидения-2022"
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Решение принято в связи с "обеспокоенностью организации" по поводу "беспрецедентного кризиса на Украине"
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что Россия не будет участвовать в конкурсе "Евровидение" в 2022 году.
Решение принято в связи с "обеспокоенностью организации" по поводу "беспрецедентного кризиса на Украине". Участие России в нем нанесет "ущерб репутации конкурса".
Ранее финский вещатель YLE потребовал отстранить РФ от Евровидения из-за ситуации вокруг Украины. Аналогичное требование было выдвинуто в четверг в Швеции.
В телеобращении к россиянам 24 февраля Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".
Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.