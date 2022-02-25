https://sputnik-georgia.ru/20220225/skolko-veschateley-narushayut-zakon-v-gruzii-264768582.html

Сколько вещателей нарушают закон в Грузии

Сколько вещателей нарушают закон в Грузии

СМИ в Грузии обязаны соблюдать законы прозрачности финансирования и их доходы и информация о владельцах должна быть максимально открытой 25.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-25T07:01+0400

2022-02-25T07:01+0400

2022-02-25T08:03+0400

грузия

новости

общество

национальная комиссия по коммуникациям грузии

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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Национальная коммуникационная комиссия за невыполнение закона о прозрачности финансирования СМИ предупредила 20 и признала нарушителями 16 СМИ, говорится в сообщении комиссии.Согласно законодательству, СМИ обязаны соблюдать законы прозрачности финансирования и их доходы и информация о владельцах должна быть максимально открытой. При этом ежеквартально они должны предоставлять информацию об источниках финансирования.В 2021 году 38 теле- и радиокомпаний не представили такой информации Национальной комиссии по коммуникациями или представили в неполном объеме. 20 из них позже исправили информацию и получили предупреждение.Коммуникационная комиссия оштрафовала три грузинских телеканала >>Что касается нарушителей, то, по данным комиссии, они были на данном этапе освобождены от ответственности и им дали 15 дней чтобы исправить данные.На данный момент, среди СМИ, проигнорировавших закон о прозрачности, Национальная комиссия по коммуникациям назвала телекомпании "Имеди", "Пирвели ТВ", "Формулу", "Мтавари архи", "Рустави 2" и "Кавкасия".Поправки о прозрачности финансирования вещателей были приняты в 2013 году. Однако вещатели обратились в суд и только в 2021 году суды Грузии приняли решение в пользу Национальной комиссии по коммуникациям.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, общество, национальная комиссия по коммуникациям грузии