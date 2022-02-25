https://sputnik-georgia.ru/20220225/vitse-spiker-dumy-bez-rossii-sovet-evropy-nevozmozhen-264800070.html

Вице-спикер Думы: без России Совет Европы невозможен

Вице-спикер Думы: без России Совет Европы невозможен

Комитет министров лишил РФ права на представительство в Комитете министров и в Парламентской ассамблее 25.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. В Совете Европы без России не будет правды, сказал вице-спикер Госдумы, глава российской делегации ПАСЕ Петр Толстой, комментируя приостановку членства России в организации. Комитет министров в пятницу принял решение лишить РФ права на представительство в Комитете министров и в Парламентской ассамблее. Это не окончательная мера, а временная, оставляющая открытыми каналы связи, пояснили в организации.Решение об приостановке членства России в Совете Европы было принято на второй день после начала Россией военной операции на Украине. В телеобращении к россиянам 24 февраля Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Новые санкции: для российских дипломатов отменят "привилегированный въезд" в страны ЕС>>По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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