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Взять власть в свои руки предложил Путин армии Украины
Взять власть в свои руки предложил Путин армии Украины
В происходящем на Украине принимают участие иностранные консультанты, включая американских советников, заявил Путин 25.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-25T19:38+0400
2022-02-25T19:38+0400
2022-02-25T19:48+0400
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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Националистические элементы на Украине подстрекают украинских военных и выступают в качестве заградительных отрядов, заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза 25 февраля, где обсуждался ход спецоперации на Украине.Путин заявил, что бандеровцы и неонацисты на Украине выставляют тяжелое вооружение, в том числе системы залпового огня, прямо в центральных районах крупных городов."Не позволяйте бандеровцам и неонацистам использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки, похоже, нам с вами будет легче договориться", - сказал российский президент, добавив, что не намерен договариваться "с шайкой неонацистов"."Давайте садиться за стол переговоров" – Зеленский обратился к Путину >>В происходящем на Украине принимают участие иностранные консультанты, включая американских советников, добавил Путин.Накануне президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, россия, новости, политика, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины 2022
Взять власть в свои руки предложил Путин армии Украины
19:38 25.02.2022 (обновлено: 19:48 25.02.2022) Подписаться на
В происходящем на Украине принимают участие иностранные консультанты, включая американских советников, заявил Путин
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Националистические элементы на Украине подстрекают украинских военных и выступают в качестве заградительных отрядов, заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза 25 февраля, где обсуждался ход спецоперации на Украине.
"Националистические элементы, внедренные в состав регулярных украинских частей, не только подстрекают их к оказанию вооруженного сопротивления, но, по сути, играют роль заградотрядов", - сказал Путин.
Путин заявил, что бандеровцы и неонацисты на Украине выставляют тяжелое вооружение, в том числе системы залпового огня, прямо в центральных районах крупных городов.
"Не позволяйте бандеровцам и неонацистам использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки, похоже, нам с вами будет легче договориться", - сказал российский президент, добавив, что не намерен договариваться "с шайкой неонацистов".
В происходящем на Украине принимают участие иностранные консультанты, включая американских советников, добавил Путин.
Накануне президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.