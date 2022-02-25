https://sputnik-georgia.ru/20220225/vzyat-vlast-v-svoi-ruki-predlozhil-putin-armii-ukrainy-264799050.html

Взять власть в свои руки предложил Путин армии Украины

Взять власть в свои руки предложил Путин армии Украины

В происходящем на Украине принимают участие иностранные консультанты, включая американских советников, заявил Путин 25.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-25T19:38+0400

2022-02-25T19:38+0400

2022-02-25T19:48+0400

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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Националистические элементы на Украине подстрекают украинских военных и выступают в качестве заградительных отрядов, заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза 25 февраля, где обсуждался ход спецоперации на Украине.Путин заявил, что бандеровцы и неонацисты на Украине выставляют тяжелое вооружение, в том числе системы залпового огня, прямо в центральных районах крупных городов."Не позволяйте бандеровцам и неонацистам использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки, похоже, нам с вами будет легче договориться", - сказал российский президент, добавив, что не намерен договариваться "с шайкой неонацистов"."Давайте садиться за стол переговоров" – Зеленский обратился к Путину >>В происходящем на Украине принимают участие иностранные консультанты, включая американских советников, добавил Путин.Накануне президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, россия, новости, политика, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины 2022