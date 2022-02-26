https://sputnik-georgia.ru/20220226/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-6-236--264804787.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 6 236

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 6 236

За последние 24 часа от коронавируса скончались 43 человека, выздоровели за сутки 14 909 человек, а с начала пандемии – 1 477 481 26.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-26T11:22+0400

2022-02-26T11:22+0400

2022-02-26T13:01+0400

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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 6 236. Скончались 43 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 598 172 случая заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 14 909 человек, а с начала пандемии – 1 477 481. Скончались 16 097.Премьер рассказал, когда в Грузии отменят масочный режим>>За сутки сделано 33 926 тестов, в том числе 20 408 на антиген и 13 518 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 18,38%, за последние 14 дней – 27,63%, за последние семь дней – 23,93%.К этому времени сделано 2 814 515 прививок, в том числе за последние сутки 2 681.В карантине в данное время находятся 4 человека, в стационарах – 4 754, в ковид-гостиницах – 835.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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