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COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 26 февраля
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 26 февраля
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 598 172 случая инфицирования COVID-19 26.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-26T12:36+0400
2022-02-26T12:36+0400
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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. По данным за последние сутки, из 6 236 новых случаев коронавируса в стране, наибольшее количество инфицированных выявлено в Тбилиси – 2 619, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ситуация по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 33 926 тестов на коронавирус: 220 408 – на антиген и 13 518 – ПЦР-тестов.Два года с коронавирусом – как все начиналось>>С начала пандемии в стране зафиксировано 1 598 172 случая инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 14 909 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 477 481 пациент.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалось 43 пациента, а с начала пандемии – 16 097.На данный момент в Грузии 104 568 активных случаев.Показатель положительности по данным на 25 февраля составляет 18,38%, за две недели – 27,63%, за семь дней – 23,93%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, коронавирус covid-19, статистика, общество
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 26 февраля
12:36 26.02.2022 (обновлено: 12:38 26.02.2022) Подписаться на
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 598 172 случая инфицирования COVID-19
ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik.
По данным за последние сутки, из 6 236 новых случаев коронавируса в стране, наибольшее количество инфицированных выявлено в Тбилиси – 2 619, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge
.
Ситуация по регионам выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 468
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 67.
В стране за последние сутки сделано 33 926 тестов на коронавирус: 220 408 – на антиген и 13 518 – ПЦР-тестов.
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 598 172 случая инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 14 909 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 477 481 пациент.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалось 43 пациента, а с начала пандемии – 16 097.
На данный момент в Грузии 104 568 активных случаев.
Показатель положительности по данным на 25 февраля составляет 18,38%, за две недели – 27,63%, за семь дней – 23,93%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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