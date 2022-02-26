https://sputnik-georgia.ru/20220226/legendarnaya-shakhmatistka-gruzii-nona-gaprindashvili-podderzhivaet-reshenie-premera--264813473.html
Нона Гаприндашвили поддержала решение премьера не вводить санкции против РФ
Нона Гаприндашвили поддержала решение премьера не вводить санкции против РФ
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия не присоединяется к международным санкциям против России 26.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-26T18:02+0400
2022-02-26T18:02+0400
2022-02-26T19:16+0400
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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Легендарная шахматистка Нона Гаприндашвили согласна с решением премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили не присоединяться к санкциям против России. На внеочередном саммите ЕС было принято решение о новом пакете ограничительных мер в отношении России из-за обострения ситуации на Украине. Как заявил Гарибашвили, Грузия не будет принимать участие в финансовых и экономических санкциях против России с учетом национальных интересов и интересов грузинского народа.По словам шахматистки, Грузия должна предпринять шаги, которые она в состоянии сделать, а то, что поставит страну в критическое положение, абсолютно неприемлемо.Грузия не будет участвовать в экономических санкциях против России – премьер>>Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, санкции, россия, нона гаприндашвили
Нона Гаприндашвили поддержала решение премьера не вводить санкции против РФ
18:02 26.02.2022 (обновлено: 19:16 26.02.2022) Подписаться на
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия не присоединяется к международным санкциям против России
ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Легендарная шахматистка Нона Гаприндашвили согласна с решением премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили не присоединяться к санкциям против России.
На внеочередном саммите ЕС было принято решение о новом пакете ограничительных мер в отношении России из-за обострения ситуации на Украине. Как заявил Гарибашвили, Грузия не будет принимать участие в финансовых и экономических санкциях против России с учетом национальных интересов и интересов грузинского народа.
"Правительство делает то, что ему по силам – помогает украинскому народу. Будут это моральные или политические решения нашей страны, они приемлемы. Я согласна с премьер-министром Гарибашвили в том, что Грузия не должна вводить санкции против России", - сказала Гаприндашвили в интервью телеканалу "Имеди".
По словам шахматистки, Грузия должна предпринять шаги, которые она в состоянии сделать, а то, что поставит страну в критическое положение, абсолютно неприемлемо.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.
По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".
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