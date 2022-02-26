https://sputnik-georgia.ru/20220226/mid-gruzii-diplomaticheskie-missii-strany-na-svyazi-s-sograzhdanami-na-ukraine-264809581.html

МИД Грузии: дипломатические миссии страны на связи с согражданами на Украине

МИД Грузии: дипломатические миссии страны на связи с согражданами на Украине

Посольство Грузии в Киеве и консульство в Одессе продолжают работать в чрезвычайном режиме 26.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-26T14:54+0400

2022-02-26T14:54+0400

2022-02-26T16:35+0400

грузия

новости

обострение ситуации вокруг украины 2022

мид грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23432/93/234329334_0:11:1500:855_1920x0_80_0_0_bfe0d0e93ae6bdd43ebc23da2a4b3d63.jpg

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии напоминает согражданам на Украине, что грузинские дипломатические учреждения - посольство в Киеве и консульство в Одессе продолжают работать на месте в чрезвычайном режиме."Несмотря на ограниченные возможности, они (дипведомства – ред.) оказывают максимальную помощь гражданам Грузии, находящихся на Украине", – говорится в сообщении МИД."Оставайтесь дома" – посол Грузии обратился к соотечественникам на Украине>>Горячая линия в грузинских дипломатических ведомствах, где граждане получают соответствующие рекомендации относительно мер безопасности, работает круглосуточно. В случае необходимости можно связаться по следующим номерам телефона:Посольство Грузии в Киеве:+380 (63) 376 77 68+380 (44) 590 69 50+380 (93) 544 01 17+380 (63) 376 73 64+380 (63) 511 73 25.Генеральное консульство в Одессе:+ 380 (63) 176 75 55+380 (93) 761 17 17.Министерство внутренних дел:+995 (32) 2 94 50 50.Президент РФ Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.В телеобращении к россиянам 24 февраля Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, обострение ситуации вокруг украины 2022, мид грузии