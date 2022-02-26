https://sputnik-georgia.ru/20220226/patriarkhiya-gruzii-predlozhila-pomosch-turistam-iz-ukrainy-264813134.html

Патриархия Грузии предложила помощь туристам из Украины

Патриархия Грузии предложила помощь туристам из Украины

Наряду с правительством и частным сектором руку помощи остающимся в Грузии гражданам Украины протягивает и Патриархия 26.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-26T17:32+0400

2022-02-26T17:32+0400

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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Патриархия Грузии готова оказать помощь гражданам Украины, которые не имеют возможности выехать на родину, сообщает Служба по связям с общественностью Патриархии Грузии.В четверг после начала Россией военной операции, Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла свое воздушное пространство."В Грузии находятся граждане Украины, которые не имеют возможности покинуть территорию нашей страны и вернуться на родину. От имени грузинской Патриархии мы хотели бы выразить им поддержку, готовность и, в случае обращения, оказать соответствующую помощь в пределах наших возможностей", – говорится в сообщении Патриархии.Правительство Грузии оказывает помощь туристам из Украины>>Желающие воспользоваться предложением Патриархии могут позвонить по номеру: (+995) 551 35 55 33.Гражданам Украины, которые находятся на территории страны с туристическими целями, уже начало оказывать помощь правительство Грузии. Министерство экономики и устойчивого развития при поддержке частного сектора предложило туристам из Украины безвозмездное гостиничное обслуживание.К этому времени в гостиницы бесплатно заселили около 200 граждан Украины.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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