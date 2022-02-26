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Патриархия Грузии предложила помощь туристам из Украины
Патриархия Грузии предложила помощь туристам из Украины
Наряду с правительством и частным сектором руку помощи остающимся в Грузии гражданам Украины протягивает и Патриархия 26.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-26T17:32+0400
2022-02-26T17:32+0400
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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Патриархия Грузии готова оказать помощь гражданам Украины, которые не имеют возможности выехать на родину, сообщает Служба по связям с общественностью Патриархии Грузии.В четверг после начала Россией военной операции, Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла свое воздушное пространство."В Грузии находятся граждане Украины, которые не имеют возможности покинуть территорию нашей страны и вернуться на родину. От имени грузинской Патриархии мы хотели бы выразить им поддержку, готовность и, в случае обращения, оказать соответствующую помощь в пределах наших возможностей", – говорится в сообщении Патриархии.Правительство Грузии оказывает помощь туристам из Украины>>Желающие воспользоваться предложением Патриархии могут позвонить по номеру: (+995) 551 35 55 33.Гражданам Украины, которые находятся на территории страны с туристическими целями, уже начало оказывать помощь правительство Грузии. Министерство экономики и устойчивого развития при поддержке частного сектора предложило туристам из Украины безвозмездное гостиничное обслуживание.К этому времени в гостиницы бесплатно заселили около 200 граждан Украины.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Патриархия Грузии предложила помощь туристам из Украины
17:32 26.02.2022 (обновлено: 19:22 26.02.2022) Подписаться на
Наряду с правительством и частным сектором руку помощи остающимся в Грузии гражданам Украины протягивает и Патриархия
ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Патриархия Грузии готова оказать помощь гражданам Украины, которые не имеют возможности выехать на родину, сообщает Служба по связям с общественностью Патриархии Грузии.
В четверг после начала Россией военной операции, Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла свое воздушное пространство.
"В Грузии находятся граждане Украины, которые не имеют возможности покинуть территорию нашей страны и вернуться на родину. От имени грузинской Патриархии мы хотели бы выразить им поддержку, готовность и, в случае обращения, оказать соответствующую помощь в пределах наших возможностей", – говорится в сообщении
Патриархии.
Желающие воспользоваться предложением Патриархии могут позвонить по номеру: (+995) 551 35 55 33.
Гражданам Украины, которые находятся на территории страны с туристическими целями, уже начало оказывать помощь правительство Грузии. Министерство экономики и устойчивого развития при поддержке частного сектора предложило туристам из Украины безвозмездное гостиничное обслуживание.
К этому времени в гостиницы бесплатно заселили около 200 граждан Украины.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.
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