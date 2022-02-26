https://sputnik-georgia.ru/20220226/u-sayta-sputnik-v-moldove-novye-adresa--264812053.html
У сайта Sputnik в Молдове новые адреса
У сайта Sputnik в Молдове новые адреса
Новостное агентство Sputnik Молдова был заблокирован молдавскими властями из-за событий на Украине 26.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-26T16:59+0400
2022-02-26T16:59+0400
2022-02-26T16:59+0400
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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Сайт новостного агентства Sputnik в Молдове заработал и доступен по новому адресу, сообщает РИА Новости.Редакция Sputnik Молдова ранее сообщила, что получила уведомление властей республики о блокировке сайта с 26 февраля, радиовещания – с 7 марта."Сайты Sputnik Молдова снова работают и доступны по новым адресам. Сегодня власти Молдовы объявили о прекращении работы сайта агентства с 26 февраля "из-за решения службы информации и безопасности". Но так просто – не получится", – сообщила редакция агентства в Telegram-канале.В Молдове заблокировали сайты Sputnik>>Доступ на сайте агентства возможен по следующим адресам: ru.md.sputniknews.com, md.sputniknews.com, ro.md.sputniknews.com. На связи также остается Telegram-канал агентства.Парламент Молдовы 24 февраля ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за ситуации на Украине и угроз безопасности Молдове. Комиссия по чрезвычайным ситуациям страны постановила, что провайдеры должны будут блокировать доступ к сайтам, распространяющим дезинформацию, затрагивающую национальную безопасность. Президент РФ Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.В телеобращении к россиянам 24 февраля Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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в мире, молдова, новости, sputnik
У сайта Sputnik в Молдове новые адреса
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Новостное агентство Sputnik Молдова был заблокирован молдавскими властями из-за событий на Украине
ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik.
Сайт новостного агентства Sputnik в Молдове заработал и доступен по новому адресу, сообщает РИА Новости
.
Редакция Sputnik Молдова ранее сообщила, что получила уведомление властей республики о блокировке сайта с 26 февраля, радиовещания – с 7 марта.
"Сайты Sputnik Молдова снова работают и доступны по новым адресам. Сегодня власти Молдовы объявили о прекращении работы сайта агентства с 26 февраля "из-за решения службы информации и безопасности". Но так просто – не получится", – сообщила редакция агентства в Telegram-канале
.
Доступ на сайте агентства возможен по следующим адресам: ru.md.sputniknews.com
, md.sputniknews.com
, ro.md.sputniknews.com
. На связи также остается Telegram-канал агентства.
Парламент Молдовы 24 февраля ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за ситуации на Украине и угроз безопасности Молдове. Комиссия по чрезвычайным ситуациям страны постановила, что провайдеры должны будут блокировать доступ к сайтам, распространяющим дезинформацию, затрагивающую национальную безопасность.
Президент РФ Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.
В телеобращении к россиянам 24 февраля Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".
Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.