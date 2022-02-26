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В церквях Грузии проведут молебен о мире
В церквях Грузии проведут молебен о мире
Патриарх Грузии призвал паству усилить молитву за мир на Украине и во всем мире 26.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-26T22:08+0400
2022-02-26T22:08+0400
2022-02-26T22:08+0400
грузия
новости
грузинская православная церковь
обострение ситуации вокруг украины 2022
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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. С благословлению Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II во всех грузинских храмах помолятся за мир на Украине и во всем мире, сообщает пресс-служба Патриархии Грузии.По информации Патриархии, в связи со сложной ситуацией на Украине и в мире в воскресенье, 27 февраля, после богослужения во всех грузинских церквях будет совершен молебен о мире. Патриарх благословил паству и духовенство усилить молитву за мир."Да благословит Господь и принесет покой Украине и всему миру", сказано в сообщении.Патриархия Грузии предложила помощь туристам из Украины>>Патриархия Грузии также готова помочь гражданам Украины, которые в силу обстоятельств не могут вернуться на родину.Гражданам Украины, которые находятся на территории страны с туристическими целями, уже оказывает помощь правительство Грузии. Министерство экономики и устойчивого развития при поддержке частного сектора предложило туристам из Украины безвозмездное гостиничное обслуживание. Предложением воспользовались уже более 200 человек.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. После этого, Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла свое воздушное пространство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, грузинская православная церковь, обострение ситуации вокруг украины 2022
В церквях Грузии проведут молебен о мире
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Патриарх Грузии призвал паству усилить молитву за мир на Украине и во всем мире
ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. С благословлению Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II во всех грузинских храмах помолятся за мир на Украине и во всем мире, сообщает пресс-служба Патриархии Грузии.
По информации Патриархии, в связи со сложной ситуацией на Украине и в мире в воскресенье, 27 февраля, после богослужения во всех грузинских церквях будет совершен молебен о мире. Патриарх благословил паству и духовенство усилить молитву за мир.
"Да благословит Господь и принесет покой Украине и всему миру", сказано в сообщении
.
Патриархия Грузии также готова помочь гражданам Украины, которые в силу обстоятельств не могут вернуться на родину.
Гражданам Украины, которые находятся на территории страны с туристическими целями, уже оказывает помощь правительство Грузии. Министерство экономики и устойчивого развития при поддержке частного сектора предложило туристам из Украины безвозмездное гостиничное обслуживание. Предложением воспользовались уже более 200 человек.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. После этого, Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла свое воздушное пространство.
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