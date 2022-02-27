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Абрамович передал "Челси" благотворительному фонду
Абрамович передал "Челси" благотворительному фонду
При Абрамовиче клуб по два раза выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы, а также пять раз становился чемпионом Англии 27.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-27T10:34+0400
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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Управление лондонским футбольным клубом "Челси" бизнесмен Роман Абрамович передал попечителям благотворительного фонда команды.Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году примерно за 140 миллионов фунтов стерлингов у англичанина Кена Бейтса."В течение почти 20 лет владения "Челси" я всегда принимал решения исходя из интересов клуба. Я по-прежнему привержен этим ценностям. Вот почему сегодня я передаю управление и заботу о "Челси" попечителям благотворительного фонда клуба. Я считаю, что в настоящее время они находятся в лучшем положении, чтобы заботиться об интересах клуба, игроков, персонала и болельщиков", — приводятся слова Абрамовича на сайте "Челси".В 2012 году лондонский клуб впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов. В 2021-м "Челси" смог повторить успех и снова стал лучшим клубом в Европе. При Абрамовиче клуб пять раз выигрывал чемпионат Англии, пять раз — Кубок Англии, дважды — Лигу Европы (2013 и 2019 годы).
https://sputnik-georgia.ru/20220103/rossiyskie-milliardery-stali-esche-bogache-no-ne-vse-263353126.html
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в мире, спорт, новости, англия, клуб "челси"
Абрамович передал "Челси" благотворительному фонду
10:34 27.02.2022 (обновлено: 10:42 27.02.2022) Подписаться на
При Абрамовиче клуб по два раза выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы, а также пять раз становился чемпионом Англии
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Управление лондонским футбольным клубом "Челси" бизнесмен Роман Абрамович передал попечителям благотворительного фонда команды.
Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году примерно за 140 миллионов фунтов стерлингов у англичанина Кена Бейтса.
"В течение почти 20 лет владения "Челси" я всегда принимал решения исходя из интересов клуба. Я по-прежнему привержен этим ценностям. Вот почему сегодня я передаю управление и заботу о "Челси" попечителям благотворительного фонда клуба. Я считаю, что в настоящее время они находятся в лучшем положении, чтобы заботиться об интересах клуба, игроков, персонала и болельщиков", — приводятся слова Абрамовича на сайте
"Челси".
В 2012 году лондонский клуб впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов. В 2021-м "Челси" смог повторить успех и снова стал лучшим клубом в Европе. При Абрамовиче клуб пять раз выигрывал чемпионат Англии, пять раз — Кубок Англии, дважды — Лигу Европы (2013 и 2019 годы).