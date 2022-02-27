https://sputnik-georgia.ru/20220227/chislo-vyyavlennykh-v-gruzii-sluchaev-koronavirusa-za-sutki-sostavilo-4-835-264820494.html

Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки составило 4 835

Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки составило 4 835

За последние 24 часа от коронавируса скончался 41 человек, выздоровели за сутки 13 840 человек, а с начала пандемии – 1 491 321 27.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-27T11:05+0400

2022-02-27T11:05+0400

2022-02-27T11:23+0400

шестая волна

грузия

новости

общество

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264708718_0:0:3034:1708_1920x0_80_0_0_d232ece66bbf76f929eecdcf7e07969e.jpg

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 835. Скончался 41 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 603 007 случаев заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 13 840 человек, а с начала пандемии – 1 491 321. Скончались 16 138.Премьер рассказал, когда в Грузии отменят масочный режим>>За сутки сделано 26 252 теста, в том числе 12 913 на антиген и 13 339 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 18,42%, за последние 14 дней – 26,68%, за последние семь дней – 22,64%.К этому времени сделано 2 816 079 прививок, в том числе за последние сутки 1 245.В карантине в данное время находятся 4 человека, в стационарах – 4 640, в ковид-гостиницах – 449.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, коронавирус covid-19