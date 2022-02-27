https://sputnik-georgia.ru/20220227/klienty-vtb-gruziya-pereydut-na-obsluzhivanie-v-bazisbank-264824635.html

Клиенты ВТБ Грузия перейдут на обслуживание в Базисбанк

Клиенты ВТБ Грузия перейдут на обслуживание в Базисбанк

Российский ВТБ попал под блокирующие санкции США и Великобритании в четверг после начала специальной военной операции России по демилитаризации Украины 27.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-27T17:18+0400

2022-02-27T17:18+0400

2022-02-27T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 27 фев - Sputnik. Все клиенты-физические лица банка ВТБ Грузия теперь будут обслуживаться в Базисбанке.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины, после чего под санкции иностранных государств попали Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия".Регулятор подчеркивает, что Нацбанк всегда действует в полном соответствии со стандартами, установленными международными резолюциями, и в этих условиях выполняет одну из своих первостепенных задач – быть гарантом защиты средств каждого вкладчика финансового сектора Грузии.Еще утром в пятницу Нацбанк Грузии заверял, что готов оказать помощь местной структуре ВТБ при возникновении проблем с ликвидностью из-за введенных Западом санкций.Санкции Запада не помешают работе банка ВТБ в Грузии – Нацбанк>>Национальный банк Грузии действует в соответствии со стандартами, установленными международными резолюциями, не будет и не может содействовать обходу стороной этих санкции , говорится в заявлении Нацбанка. Национальный банк Грузии опроверг информацию ряда СМИ, что якобы Нацбанк не вводит ограничений в отношении российских финансовых учреждений, попавших под международные санкции. В Нацбанке подчеркнули, что сегодня очень важно предотвращать распространение дезинформации. В банке обещали, предоставить гражданам пошаговую информацию о текущих событиях в финансовом секторе Грузии.В ВТБ ранее сообщили, что совместно с Национальным банком Грузии был разработан план действий на случай санкций. В случае потребности в ликвидности Нацбанк готов предоставить ВТБ соответствующие ресурсы.АО Банк ВТБ Грузия является одним из ведущих банков Грузии и занимает третье место среди банков по размеру регулятивного капитала. Банк является независимым юридическим лицом как в финансовом, так и в юридическом отношении.Банк имеет уставный капитал в размере 410 миллионов лари, а также субординированные кредиты в размере 110 миллионов лари от материнского банка, и, следовательно, имеет возможность полностью погасить обязательства клиентов в случае необходимости. Соотношение его совокупных активов к средствам клиентов и депозитам банков-резидентов на 1 февраля превышает 135% и составляет 565 миллионов лари.Российский ВТБ попал под блокирующие санкции США и Великобритании в четверг после начала специальной военной операции России по демилитаризации Украины. Они подразумевают заморозку активов банка в США и Великобритании, запрет на долларовые транзакции и операции с американскими контрагентами.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, экономика, национальный банк грузии, антироссийские санкции