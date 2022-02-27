https://sputnik-georgia.ru/20220227/klienty-vtb-gruziya-pereydut-na-obsluzhivanie-v-bazisbank-264824635.html
Клиенты ВТБ Грузия перейдут на обслуживание в Базисбанк
Клиенты ВТБ Грузия перейдут на обслуживание в Базисбанк
Российский ВТБ попал под блокирующие санкции США и Великобритании в четверг после начала специальной военной операции России по демилитаризации Украины 27.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-27T17:18+0400
2022-02-27T17:18+0400
2022-02-27T18:18+0400
грузия
новости
экономика
национальный банк грузии
антироссийские санкции
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ТБИЛИСИ, 27 фев - Sputnik. Все клиенты-физические лица банка ВТБ Грузия теперь будут обслуживаться в Базисбанке.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины, после чего под санкции иностранных государств попали Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия".Регулятор подчеркивает, что Нацбанк всегда действует в полном соответствии со стандартами, установленными международными резолюциями, и в этих условиях выполняет одну из своих первостепенных задач – быть гарантом защиты средств каждого вкладчика финансового сектора Грузии.Еще утром в пятницу Нацбанк Грузии заверял, что готов оказать помощь местной структуре ВТБ при возникновении проблем с ликвидностью из-за введенных Западом санкций.Санкции Запада не помешают работе банка ВТБ в Грузии – Нацбанк>>Национальный банк Грузии действует в соответствии со стандартами, установленными международными резолюциями, не будет и не может содействовать обходу стороной этих санкции , говорится в заявлении Нацбанка. Национальный банк Грузии опроверг информацию ряда СМИ, что якобы Нацбанк не вводит ограничений в отношении российских финансовых учреждений, попавших под международные санкции. В Нацбанке подчеркнули, что сегодня очень важно предотвращать распространение дезинформации. В банке обещали, предоставить гражданам пошаговую информацию о текущих событиях в финансовом секторе Грузии.В ВТБ ранее сообщили, что совместно с Национальным банком Грузии был разработан план действий на случай санкций. В случае потребности в ликвидности Нацбанк готов предоставить ВТБ соответствующие ресурсы.АО Банк ВТБ Грузия является одним из ведущих банков Грузии и занимает третье место среди банков по размеру регулятивного капитала. Банк является независимым юридическим лицом как в финансовом, так и в юридическом отношении.Банк имеет уставный капитал в размере 410 миллионов лари, а также субординированные кредиты в размере 110 миллионов лари от материнского банка, и, следовательно, имеет возможность полностью погасить обязательства клиентов в случае необходимости. Соотношение его совокупных активов к средствам клиентов и депозитам банков-резидентов на 1 февраля превышает 135% и составляет 565 миллионов лари.Российский ВТБ попал под блокирующие санкции США и Великобритании в четверг после начала специальной военной операции России по демилитаризации Украины. Они подразумевают заморозку активов банка в США и Великобритании, запрет на долларовые транзакции и операции с американскими контрагентами.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, экономика, национальный банк грузии, антироссийские санкции
Клиенты ВТБ Грузия перейдут на обслуживание в Базисбанк
17:18 27.02.2022 (обновлено: 18:18 27.02.2022) Подписаться на
Российский ВТБ попал под блокирующие санкции США и Великобритании в четверг после начала специальной военной операции России по демилитаризации Украины
ТБИЛИСИ, 27 фев - Sputnik. Все клиенты-физические лица банка ВТБ Грузия теперь будут обслуживаться в Базисбанке.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины, после чего под санкции иностранных государств попали Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия".
"Нацбанк поручил представителям финансового сектора Грузии выполнить свои обязательства в рамках санкций. Одной из главных задач Национального банка является обеспечение стабильности финансового сектора... С сегодняшнего дня физлиц - вкладчиков и заемщиков АО "Банк ВТБ (Грузия)" будет обслуживать АО "Базисбанк", - сказано в заявлении
Нацбанка.
Регулятор подчеркивает, что Нацбанк всегда действует в полном соответствии со стандартами, установленными международными резолюциями, и в этих условиях выполняет одну из своих первостепенных задач – быть гарантом защиты средств каждого вкладчика финансового сектора Грузии.
Еще утром в пятницу Нацбанк Грузии заверял, что готов оказать помощь местной структуре ВТБ при возникновении проблем с ликвидностью из-за введенных Западом санкций.
Национальный банк Грузии действует в соответствии со стандартами, установленными международными резолюциями, не будет и не может содействовать обходу стороной этих санкции , говорится в заявлении Нацбанка. Национальный банк Грузии опроверг информацию ряда СМИ, что якобы Нацбанк не вводит ограничений в отношении российских финансовых учреждений, попавших под международные санкции.
"Наша цель, как и любого банковского надзора, состоит в защите интересов вкладчиков банка, и наши действия служат исключительно этой цели", - говорится в заявлении
.
В Нацбанке подчеркнули, что сегодня очень важно предотвращать распространение дезинформации. В банке обещали, предоставить гражданам пошаговую информацию о текущих событиях в финансовом секторе Грузии.
В ВТБ ранее сообщили, что совместно с Национальным банком Грузии был разработан план действий на случай санкций. В случае потребности в ликвидности Нацбанк готов предоставить ВТБ соответствующие ресурсы.
АО Банк ВТБ Грузия является одним из ведущих банков Грузии и занимает третье место среди банков по размеру регулятивного капитала. Банк является независимым юридическим лицом как в финансовом, так и в юридическом отношении.
Банк имеет уставный капитал в размере 410 миллионов лари, а также субординированные кредиты в размере 110 миллионов лари от материнского банка, и, следовательно, имеет возможность полностью погасить обязательства клиентов в случае необходимости. Соотношение его совокупных активов к средствам клиентов и депозитам банков-резидентов на 1 февраля превышает 135% и составляет 565 миллионов лари.
Российский ВТБ попал под блокирующие санкции США и Великобритании в четверг после начала специальной военной операции России по демилитаризации Украины. Они подразумевают заморозку активов банка в США и Великобритании, запрет на долларовые транзакции и операции с американскими контрагентами.
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