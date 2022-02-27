https://sputnik-georgia.ru/20220227/kto-prosit-ubezhischa-v-gruzii-264815652.html
Кто просит убежища в Грузии
Кто просит убежища в Грузии
В прошлом году за получением убежища к властям Грузии обратились 743 иностранца 27.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-27T09:01+0400
2022-02-27T09:01+0400
2022-02-27T09:01+0400
грузия
новости
мвд грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/04/263364177_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_266725cc2edffef38be5fd0c286c3989.jpg
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. В 2021 году за получением убежища в Грузии к властям обратились 743 иностранца, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.В основном об убежище в Грузии просят граждане Турции, Ирана и России.Топ-5 стран, граждане которых просят убежища в Грузии:* Турция – 137 просителей* Иран – 125 просителей* Россия – 54 просителя* Иордания – 47 просителей* Афганистан – 40 просителейТем временем статус беженца в Грузии за отчетный период получили семь граждан Ирана, четыре гражданина Ливана, трое граждан Сирии, два гражданина Египта и пять лиц без гражданства.Число просьб о предоставлении убежища в ЕС значительно выросло>>Гуманитарный статус Грузия предоставила 75 иностранцам, в том числе гражданам Йемена, Сирии, Афганистана, Ирака, Украины, Эритреи, России, Сомали и Казахстана.Гуманитарный статус власти Грузии предоставили четырем гражданам Йемена, одному гражданину Сирии, одному гражданину Украины и двоим с неустановленным гражданством.Отказ в присвоении статуса в 2021 году получили 426 иностранцев, еще 77 выдворили из страны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/04/263364177_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e71dba75eecba8c696c325cb59f04160.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, мвд грузии
Кто просит убежища в Грузии
Подписаться на
В прошлом году за получением убежища к властям Грузии обратились 743 иностранца
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik.
В 2021 году за получением убежища в Грузии к властям обратились 743 иностранца, говорится в материалах на сайте
МВД Грузии.
В основном об убежище в Грузии просят граждане Турции, Ирана и России.
Топ-5 стран, граждане которых просят убежища в Грузии:
* Турция – 137 просителей
* Иордания – 47 просителей
* Афганистан – 40 просителей
Тем временем статус беженца в Грузии за отчетный период получили семь граждан Ирана, четыре гражданина Ливана, трое граждан Сирии, два гражданина Египта и пять лиц без гражданства.
Гуманитарный статус Грузия предоставила 75 иностранцам, в том числе гражданам Йемена, Сирии, Афганистана, Ирака, Украины, Эритреи, России, Сомали и Казахстана.
Гуманитарный статус власти Грузии предоставили четырем гражданам Йемена, одному гражданину Сирии, одному гражданину Украины и двоим с неустановленным гражданством.
Отказ в присвоении статуса в 2021 году получили 426 иностранцев, еще 77 выдворили из страны.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.