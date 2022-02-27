https://sputnik-georgia.ru/20220227/kto-prosit-ubezhischa-v-gruzii-264815652.html

Кто просит убежища в Грузии

Кто просит убежища в Грузии

В прошлом году за получением убежища к властям Грузии обратились 743 иностранца 27.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. В 2021 году за получением убежища в Грузии к властям обратились 743 иностранца, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.В основном об убежище в Грузии просят граждане Турции, Ирана и России.Топ-5 стран, граждане которых просят убежища в Грузии:* Турция – 137 просителей* Иран – 125 просителей* Россия – 54 просителя* Иордания – 47 просителей* Афганистан – 40 просителейТем временем статус беженца в Грузии за отчетный период получили семь граждан Ирана, четыре гражданина Ливана, трое граждан Сирии, два гражданина Египта и пять лиц без гражданства.Число просьб о предоставлении убежища в ЕС значительно выросло>>Гуманитарный статус Грузия предоставила 75 иностранцам, в том числе гражданам Йемена, Сирии, Афганистана, Ирака, Украины, Эритреи, России, Сомали и Казахстана.Гуманитарный статус власти Грузии предоставили четырем гражданам Йемена, одному гражданину Сирии, одному гражданину Украины и двоим с неустановленным гражданством.Отказ в присвоении статуса в 2021 году получили 426 иностранцев, еще 77 выдворили из страны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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