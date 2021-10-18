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Число просьб о предоставлении убежища в ЕС значительно выросло
Число просьб о предоставлении убежища в ЕС значительно выросло
Число прошений об убежище, поданных в страны Европейского Союза приблизилось к доковидному уровню 18.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-18T07:32+0400
2021-10-18T08:11+0400
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Европейский офис по вопросам убежища (EASO) в 2021 году фиксирует тенденцию к росту миграции в ЕС, число прошений об убежище почти достигло доковидного уровня, приводит РИА Новости слова исполнительного директора ведомства Нины Грегори."В этом году мы наблюдаем тенденцию к росту миграции в ЕС. В августе 2021 года страны ЕС зафиксировали около 56 тысяч ходатайств о международной защите. Таким образом, по количеству заявлений о предоставлении убежища мы почти достигли уровня, который был до коронавируса", - сказала Грегори.Глава МИД: Грузии не грозит отмена безвиза с ЕС &gt;&gt;Она добавила, что в этом году ведомство фиксирует рост числа соискателей убежища в странах Восточной Европы, прежде всего на балканском маршруте. К этим странам относятся Болгария, Словения, Хорватия. Речь идет и про Австрию. "Миграционными горячими точками" стали Латвия и Литва.По словам Грегори, в августе в ЕС зарегистрировали рекордные 10 тысяч прошений об убежище от граждан Афганистана, на 38% больше по сравнению с июлем. Однако в это число входят повторные заявления от афганцев, которые уже давно живут в странах Европы, и прошения от тех, кого эвакуировали из Кабула. Грегори добавила, что EASO пока не отмечает движения афганцев в Европу. Тем не менее она уверена, что ЕС должен подготовиться к "тяжелой ситуации с миграционными потоками из Афганистана в Европу".Побочный эффект безвиза: все больше граждан Грузии просят убежища в ЕС &gt;&gt;Грегори отметила, что ведомство уже готовит руководство для стран ЕС, призванное оптимизировать процесс обработки запросов на убежище, а также программу переселения для афганцев.
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политика, новости, евросоюз, безвизовый режим

Число просьб о предоставлении убежища в ЕС значительно выросло

07:32 18.10.2021 (обновлено: 08:11 18.10.2021)
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© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанк ЕС Брюссель
 ЕС Брюссель - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2021
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
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Число прошений об убежище, поданных в страны Европейского Союза приблизилось к доковидному уровню
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Европейский офис по вопросам убежища (EASO) в 2021 году фиксирует тенденцию к росту миграции в ЕС, число прошений об убежище почти достигло доковидного уровня, приводит РИА Новости слова исполнительного директора ведомства Нины Грегори.
"В этом году мы наблюдаем тенденцию к росту миграции в ЕС. В августе 2021 года страны ЕС зафиксировали около 56 тысяч ходатайств о международной защите. Таким образом, по количеству заявлений о предоставлении убежища мы почти достигли уровня, который был до коронавируса", - сказала Грегори.
Глава МИД: Грузии не грозит отмена безвиза с ЕС >>
Она добавила, что в этом году ведомство фиксирует рост числа соискателей убежища в странах Восточной Европы, прежде всего на балканском маршруте. К этим странам относятся Болгария, Словения, Хорватия. Речь идет и про Австрию. "Миграционными горячими точками" стали Латвия и Литва.
По словам Грегори, в августе в ЕС зарегистрировали рекордные 10 тысяч прошений об убежище от граждан Афганистана, на 38% больше по сравнению с июлем. Однако в это число входят повторные заявления от афганцев, которые уже давно живут в странах Европы, и прошения от тех, кого эвакуировали из Кабула. Грегори добавила, что EASO пока не отмечает движения афганцев в Европу. Тем не менее она уверена, что ЕС должен подготовиться к "тяжелой ситуации с миграционными потоками из Афганистана в Европу".
Побочный эффект безвиза: все больше граждан Грузии просят убежища в ЕС >>
Грегори отметила, что ведомство уже готовит руководство для стран ЕС, призванное оптимизировать процесс обработки запросов на убежище, а также программу переселения для афганцев.
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