https://sputnik-georgia.ru/20220228/chislo-vyyavlennykh-v-gruzii-sluchaev-koronavirusa-za-sutki-sostavilo-2-465-264836731.html

Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки составило 2 465

Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки составило 2 465

За последние 24 часа от коронавируса скончались 25 человек, выздоровели за сутки 12 840 человек, а с начала пандемии – 1 504 161 28.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-28T10:48+0400

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2022-02-28T10:50+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 465. Скончались 25 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 605 472 случая заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 12 840 человек, а с начала пандемии – 1 504 161. Скончались 16 163.Премьер рассказал, когда в Грузии отменят масочный режим>>За сутки сделано 14 138 тестов, в том числе 7 910 на антиген и 6 228 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 17,44%, за последние 14 дней – 26,54%, за последние семь дней – 22,06%.К этому времени сделано 2 816 627 прививок, в том числе за последние сутки 387.В карантине в данное время находятся 4 человека, в стационарах – 4 595, в ковид-гостиницах – 417.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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