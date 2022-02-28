https://sputnik-georgia.ru/20220228/dochku-rossiyskoy-energokompanii-oshtrafovali-v-gruzii-na-21-tysyachu-dollarov-264849336.html

"Дочку" российской энергокомпании оштрафовали в Грузии на 21 тысячу долларов

"Дочку" российской энергокомпании оштрафовали в Грузии на 21 тысячу долларов

В результате корректировки счетов, сумма, которая была возвращена абонентам, превысила полмиллиона лари 28.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-28T14:42+0400

2022-02-28T14:42+0400

2022-02-28T15:46+0400

грузия

новости

экономика

компания "теласи"

национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC) выявила нарушения в работе электрораспределительной компании Тбилиси "Теласи" и оштрафовала компанию на 75 тысяч лари (более 21 тысячи долларов).GNERC завершил проверку компаний "Теласи" и "Телмико", которая началась в начале февраля из-за поступивших от населения жалоб на завышенные счета за расход электроэнергии.Как заявили в комиссии, в результате проверки были выявлены нарушения в компании "Теласи", что вызвало неправильное начисление счетов за электроэнергию в декабре 2021 года и в январе 2022 года.Следственная служба проверит "Телмико" и "Теласи" >>Процесс корректировки не завершен и возвращение суммы абонентам продолжается. Группа проверки идентифицировала дополнительно 8 254 потребителей, на счетчиках которых были выявлены погрешности. Всего за время проверки специальная группа проверила счета 657 637 абонентов. Количество неправильно начисленных кВт/час составило 2, 413 462. Из-за этого, в декабре и в январе выросло доля тех потребителей, которым начислили самый высокий тариф за электроэнергию. В результате проверки было установлено, что "Телмико" начислила суммы на основании неправильно предоставленных данных компанией "Теласи". Теперь по решению GNERC, у компании "Теласи" один месяц для исправления нарушений. Контроль за исполнением решения будет осуществлять комиссия.Как отмечают в комиссии, в результате корректировки, сумма, которая была возвращена абонентам, в итоге составила 569 605 лари (более 183,7 тысячи долларов).АО "Теласи" является одной из крупнейших сетевых компаний Грузии, которое осуществляет распределение и сбыт электроэнергии в Тбилиси. Компания является поставщиком электроэнергии более чем для 600 тысяч потребителей. В августе 2003 года "Теласи" вошло в состав Группы "Интер РАО". В собственности Группы "Интер РАО" находится 75% акций, а около 25% акций находится в собственности ООО "Бест энерджи групп".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, экономика, компания "теласи", национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии