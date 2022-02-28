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Глава Минэкономики: Грузия готова принять беженцев из Украины
Глава Минэкономики: Грузия готова принять беженцев из Украины
Грузия полностью готова оказать максимальную поддержку беженцам из Украины в случае их прибытия в страну, заявил министр 28.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-28T16:08+0400
2022-02-28T16:08+0400
2022-02-28T16:11+0400
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новости
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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Грузия готова принять беженцев из Украины, сказал министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили."У нас есть полная готовность, если у нас будут беженцы из Украины, оказать им максимальную поддержку. Открыто заявляю, что Грузия в этом случае готова принять беженцев", - сказал Давиташвили.При этом, глава Минэкономики отметил, что гуманитарная поддержка граждан Украины является для Грузии приоритетом.Число беженцев с Украины в ЕС может превысить семь миллионов - прогноз еврокомиссара >>Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, общество, обострение ситуации вокруг украины 2022, леван давиташвили, беженцы
Глава Минэкономики: Грузия готова принять беженцев из Украины
16:08 28.02.2022 (обновлено: 16:11 28.02.2022) Подписаться на
Грузия полностью готова оказать максимальную поддержку беженцам из Украины в случае их прибытия в страну, заявил министр
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Грузия готова принять беженцев из Украины, сказал министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.
"У нас есть полная готовность, если у нас будут беженцы из Украины, оказать им максимальную поддержку. Открыто заявляю, что Грузия в этом случае готова принять беженцев", - сказал Давиташвили.
При этом, глава Минэкономики отметил, что гуманитарная поддержка граждан Украины является для Грузии приоритетом.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.
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