https://sputnik-georgia.ru/20220228/kogda-zhdat-novykh-vspyshek-koronavirusa-v-gruzii-264842133.html

Когда ждать новых вспышек коронавируса в Грузии?

Когда ждать новых вспышек коронавируса в Грузии?

Страна прошла пик шестой волны коронавиурса – с начала пандемии в Грузии зафиксировано уже более 1,5 миллиона случаев инфицирования 28.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-28T13:13+0400

2022-02-28T13:13+0400

2022-02-28T14:16+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Грузинские специалисты прогнозируют окончание шестой волны коронавируса и стабилизацию эпидемиологического положения в Грузии.Грузия уже прошла пик шестой волны коронавируса. По данным на 1 февраля, суточных показатель инфицирования превысил 26 тысяч. В последние дни прирост - 2-6 тысяч. Врач выразил надежду, что в течение последующих десяти дней в стране появятся признаки окончания шестой волны коронавируса."Показатель положительности снизился. Резко сокращено количество активных случаев. Я надеюсь, что в течение последующих десяти дней будет четкое указание на то, что в Грузии шестая волна коронавируса завершилась", – отметил Чхаидзе.COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 28 февраля >>>За минувшие сутки в Грузии выявили 2 465 новых случаев коронавируса. "Лидирует" Тбилиси, затем следуют Имерети и Аджария. Показатель положительности по данным на 27 февраля составляет 17,44%, за две недели – 26,54%, за семь дней – 22,06%.Пик штамма "омикрон" пришелся на 1 февраля, когда в стране зафиксировали 26 320 новых случаев коронавируса. Далее случаи начали постепенно снижаться.На данный момент в Грузии доминирует штамм "омикрон". Он встречается в 95% случаев. В 75% – это подтип "омикрона" BA.2. Этот штамм отличается большей заразностью и может вызвать тяжелое течение заболевания.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. С начала пандемии в стране зафиксировано уже более 1,5 миллиона случаев инфицирования.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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коронавирус covid-19, грузия, общество, новости, иване чхаидзе, имерети, аджария, тбилиси