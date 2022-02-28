https://sputnik-georgia.ru/20220228/krupnaya-telekommunikatsionnaya-kompaniya-v-gruzii-otklyuchila-rossiyskie-tv-264859177.html

Крупная телекоммуникационная компания в Грузии отключила российские ТВ

Крупная телекоммуникационная компания в Грузии отключила российские ТВ

Национальная комиссия по коммуникациям Грузии не запрещала вещание российских каналов на территории страны 28.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-28T19:19+0400

2022-02-28T19:19+0400

2022-02-28T19:19+0400

грузия

новости

silknet

общество

украина

обострение ситуации вокруг украины 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24856/61/248566127_0:213:2883:1835_1920x0_80_0_0_ce1832fc288b198964b8083da2fb7f03.jpg

ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Одна из крупнейших телекоммуникационных компаний в Грузии Silknet временно отключила некоторые российские телеканалы.Причиной отключения российских каналов в информационной службе Silknet назвали солидарность с Украиной из-за военной операции России. У клиентов Silknet все российские каналы присутствуют в сетке, но часть не включается. Надпись "გათიშულია" (отключено) появляется при попытке войти в НТВ Мир, Первый канал Всемирная сеть, РТР планета. Без проблем можно смотреть ТВЦ, СТС, ТНТ, РЕН ТВ.Национальная комиссия по коммуникациям Грузии не запрещала вещание российских каналов на территории страны, это было решением самой компании Silknet. Санкции против России негативно скажутся на экономике Грузии - глава Минэкономики>>Тем временем оппозиция требует от властей Грузии отключить вещание российских телеканалов на территории Грузии и заблокировать интернет-сайты.Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, silknet, общество, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022