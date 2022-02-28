https://sputnik-georgia.ru/20220228/na-konsulstvo-rossii-v-islandii-napali-v-adres-diplomatov-postupayut-ugrozy---posol-264860494.html

На консульство России в Исландии напали, в адрес дипломатов поступают угрозы - посол

На консульство России в Исландии напали, в адрес дипломатов поступают угрозы - посол

После митинга у здания консульства один из протестующих выломал ворота и попытался сбить камеру 28.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-28T19:54+0400

2022-02-28T19:54+0400

2022-02-28T19:59+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. На российское консульство в Исландии произошло нападение, в адрес дипломатов поступают угрозы, заявил посол РФ в Рейкьявике Михаил Носков.По его словам, нарушителя задержали и отвезли в полицейский участок."Поступают нам постоянно и оскорбления, и угрозы на электронную почту посольства, по телефону звонят - брызжут онлайн-слюной", - добавил посол.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.В телеобращении к россиянам 24 февраля Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Путин назвал условия урегулирования ситуации на Украине >>По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.

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