https://sputnik-georgia.ru/20220228/na-konsulstvo-rossii-v-islandii-napali-v-adres-diplomatov-postupayut-ugrozy---posol-264860494.html
На консульство России в Исландии напали, в адрес дипломатов поступают угрозы - посол
На консульство России в Исландии напали, в адрес дипломатов поступают угрозы - посол
После митинга у здания консульства один из протестующих выломал ворота и попытался сбить камеру 28.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-28T19:54+0400
2022-02-28T19:54+0400
2022-02-28T19:59+0400
россия
в мире
новости
исландия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/1c/264860298_0:75:2959:1739_1920x0_80_0_0_aa22909215e7ca77d4d13fa32035ee50.jpg
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. На российское консульство в Исландии произошло нападение, в адрес дипломатов поступают угрозы, заявил посол РФ в Рейкьявике Михаил Носков.По его словам, нарушителя задержали и отвезли в полицейский участок."Поступают нам постоянно и оскорбления, и угрозы на электронную почту посольства, по телефону звонят - брызжут онлайн-слюной", - добавил посол.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.В телеобращении к россиянам 24 февраля Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Путин назвал условия урегулирования ситуации на Украине >>По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.
исландия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/1c/264860298_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_51d7481e8a2ae666f7f80aee55a0ef3d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, в мире, новости, исландия
На консульство России в Исландии напали, в адрес дипломатов поступают угрозы - посол
19:54 28.02.2022 (обновлено: 19:59 28.02.2022) Подписаться на
После митинга у здания консульства один из протестующих выломал ворота и попытался сбить камеру
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. На российское консульство в Исландии произошло нападение, в адрес дипломатов поступают угрозы, заявил посол РФ в Рейкьявике Михаил Носков.
"Недружественные действия действительно есть. У нас уже с момента начала Россией военной спецоперации... состоялось два митинга... напротив здания консульского отдела посольства. Они в принципе проходили без нарушения общественных порядков... Однако после митинга один из с расстройствами психики граждан остался и... выломал нам ворота... попытался потом сбить камеру", - заявил посол в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, нарушителя задержали и отвезли в полицейский участок.
"Поступают нам постоянно и оскорбления, и угрозы на электронную почту посольства, по телефону звонят - брызжут онлайн-слюной", - добавил посол.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.
В телеобращении к россиянам 24 февраля Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".
Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.