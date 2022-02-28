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Перерыв объявлен на переговорах России и Украины в Беларуси
Перерыв объявлен на переговорах России и Украины в Беларуси
Переговоры, которые начались в понедельник, продолжались более трех часов 28.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-28T18:50+0400
2022-02-28T18:50+0400
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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. На переговорах российских и украинских делегаций, которые идут в Беларуси, сейчас перерыв, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на источник.Переговоры, которые начались в понедельник, продолжались более трех часов.Переговоры должны были состояться еще накануне. Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским приехала в Гомель – именно этот город выбрала украинская сторона. Но чуть позже Владимир Зеленский заявил, что Киев не устраивает Беларусь и переговоры должны пройти в какой-то другой стране.Российско-украинские переговоры пройдут в "домике рыбака">>Тем не менее после телефонного разговора Александра Лукашенко с украинским президентом встречу удалось согласовать – по сведениям Sputnik Беларусь, она пройдет в Гомельской области, на пункте пропуска Александровка-Вильча.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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в мире, политика, новости, россия, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022
Перерыв объявлен на переговорах России и Украины в Беларуси
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Переговоры, которые начались в понедельник, продолжались более трех часов
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik.
На переговорах российских и украинских делегаций, которые идут в Беларуси, сейчас перерыв, сообщает Sputnik Беларусь
со ссылкой на источник.
Переговоры, которые начались в понедельник, продолжались более трех часов.
Переговоры должны были состояться еще накануне. Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским приехала в Гомель – именно этот город выбрала украинская сторона. Но чуть позже Владимир Зеленский заявил, что Киев не устраивает Беларусь и переговоры должны пройти в какой-то другой стране.
Тем не менее после телефонного разговора Александра Лукашенко с украинским президентом встречу удалось согласовать – по сведениям Sputnik Беларусь, она пройдет в Гомельской области, на пункте пропуска Александровка-Вильча.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.
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