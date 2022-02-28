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Российско-украинские переговоры пройдут в "домике рыбака"
Российско-украинские переговоры пройдут в "домике рыбака"
Место встречи не раскрывается, организаторы переговоров придумали ему кодовое название 28.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-28T11:55+0400
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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Российско-украинские переговоры пройдут в "домике рыбака" на берегу Припяти, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на издание БелТА.По данным СМИ, место встречи специально не раскрывается, но организаторы переговоров придумали ему кодовое название – "домик рыбака". Российская делегация находится здесь со вчерашнего вечера. Украинцев ждут в ближайшее время.Переговоры должны были состояться еще накануне. Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским приехала в Гомель – именно этот город выбрала украинская сторона. Но чуть позже Владимир Зеленский заявил, что Киев не устраивает Беларусь и переговоры должны пройти в какой-то другой стране.Площадка для переговоров РФ и Украины подготовлена>>Тем не менее после телефонного разговора Александра Лукашенко с украинским президентом встречу удалось согласовать.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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в мире, политика, новости, александр лукашенко, владимир мединский, владимир зеленский, киев, беларусь, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022
Российско-украинские переговоры пройдут в "домике рыбака"
11:55 28.02.2022 (обновлено: 11:59 28.02.2022) Подписаться на
Место встречи не раскрывается, организаторы переговоров придумали ему кодовое название
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik.
Российско-украинские переговоры пройдут в "домике рыбака" на берегу Припяти, сообщает Sputnik Беларусь
со ссылкой на издание БелТА.
По данным СМИ, место встречи специально не раскрывается, но организаторы переговоров придумали ему кодовое название – "домик рыбака".
Российская делегация находится здесь со вчерашнего вечера. Украинцев ждут в ближайшее время.
Переговоры должны были состояться еще накануне. Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским приехала в Гомель – именно этот город выбрала украинская сторона. Но чуть позже Владимир Зеленский заявил, что Киев не устраивает Беларусь и переговоры должны пройти в какой-то другой стране.
Тем не менее после телефонного разговора Александра Лукашенко с украинским президентом встречу удалось согласовать.
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