https://sputnik-georgia.ru/20220228/premer-obvinil-oppozitsiyu-v-popytke-vtyanut-gruziyu-v-voynu-264845845.html

Премьер обвинил оппозицию в попытке втянуть Грузию в войну

Премьер обвинил оппозицию в попытке втянуть Грузию в войну

Гарибашвили считает, что оппозиционеры пытаются играть и манипулировать благородными чувствами граждан

2022-02-28T13:55+0400

2022-02-28T13:55+0400

2022-02-28T14:01+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал маргиналами оппозиционеров, которые настаивают на введении Грузией санкций против России из-за военной операции на Украине.Запад начал ужесточать санкции против России после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о специальной военной операции на Украине. Как заявил Путин, захват украинских территорий не входит в планы РФ. Планируется лишь "демилитаризация и денацификация Украины".Он назвал оппозиционеров, которые критикуют власти за нежелание вводить санкции против России, маргиналами и деструктивной силой.По его словам, эта часть оппозиции "пытается играть и манипулировать благородными чувствами граждан, и хочет ввести их в заблуждение".В Тбилиси ежедневно проходят многотысячные акции протеста против вооруженного конфликта на Украине. На акциях выступают оппозиционные лидеры и критикуют власти Грузии за их позицию."Сегодня те же люди (которые в 2008 году были у власти – ред.) призывают нас включиться в войну, ввести санкции против России, принять участие в войне на Украине", – сказал Гарибашвили.Премьер отметил, что абсолютное большинство граждан хорошо осознает те угрозы и риски, перед которыми стоит вся система безопасности Европы.Премьер объяснил, почему Грузия не вводит санкции против России>>Глава правительства также напомнил, что на Украине сегодня воюют лишь украинские солдаты.Он подчеркнул, что не сделает ничего, что противоречит интересам государства и народа."Я буду руководствоваться только нашими национальными интересами, несмотря на нарратив оппозиции, которым они спекулируют", – сказал Гарибашвили.При этом он добавил, что грузинские власти, в рамках своих возможностей, делают максимум для оказания помощи Украине – политической, гуманитарной, человеческой.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, украина, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины 2022, ираклий гарибашвили