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Премьер обвинил оппозицию в попытке втянуть Грузию в войну
Премьер обвинил оппозицию в попытке втянуть Грузию в войну
Гарибашвили считает, что оппозиционеры пытаются играть и манипулировать благородными чувствами граждан
2022-02-28T13:55+0400
2022-02-28T13:55+0400
2022-02-28T14:01+0400
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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал маргиналами оппозиционеров, которые настаивают на введении Грузией санкций против России из-за военной операции на Украине.Запад начал ужесточать санкции против России после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о специальной военной операции на Украине. Как заявил Путин, захват украинских территорий не входит в планы РФ. Планируется лишь "демилитаризация и денацификация Украины".Он назвал оппозиционеров, которые критикуют власти за нежелание вводить санкции против России, маргиналами и деструктивной силой.По его словам, эта часть оппозиции "пытается играть и манипулировать благородными чувствами граждан, и хочет ввести их в заблуждение".В Тбилиси ежедневно проходят многотысячные акции протеста против вооруженного конфликта на Украине. На акциях выступают оппозиционные лидеры и критикуют власти Грузии за их позицию."Сегодня те же люди (которые в 2008 году были у власти – ред.) призывают нас включиться в войну, ввести санкции против России, принять участие в войне на Украине", – сказал Гарибашвили.Премьер отметил, что абсолютное большинство граждан хорошо осознает те угрозы и риски, перед которыми стоит вся система безопасности Европы.Премьер объяснил, почему Грузия не вводит санкции против России>>Глава правительства также напомнил, что на Украине сегодня воюют лишь украинские солдаты.Он подчеркнул, что не сделает ничего, что противоречит интересам государства и народа."Я буду руководствоваться только нашими национальными интересами, несмотря на нарратив оппозиции, которым они спекулируют", – сказал Гарибашвили.При этом он добавил, что грузинские власти, в рамках своих возможностей, делают максимум для оказания помощи Украине – политической, гуманитарной, человеческой.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, украина, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины 2022, ираклий гарибашвили
Премьер обвинил оппозицию в попытке втянуть Грузию в войну
13:55 28.02.2022 (обновлено: 14:01 28.02.2022) Подписаться на
Гарибашвили считает, что оппозиционеры пытаются играть и манипулировать благородными чувствами граждан
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал маргиналами оппозиционеров, которые настаивают на введении Грузией санкций против России из-за военной операции на Украине.
Запад начал ужесточать санкции против России после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о специальной военной операции на Украине. Как заявил Путин, захват украинских территорий не входит в планы РФ. Планируется лишь "демилитаризация и денацификация Украины".
"Очень жаль, что наша радикальная оппозиция радуется войне на Украине и во всякой беде они видят свою выгоду... Мы должны прямо сказать, и я не постесняюсь сказать это, что их цель – повторить то несчастье, от которого не смогли уберечь нашу страну и наш народ (в 2008 году – ред.)", – заявил Гарибашвили.
Он назвал оппозиционеров, которые критикуют власти за нежелание вводить санкции против России, маргиналами и деструктивной силой.
По его словам, эта часть оппозиции "пытается играть и манипулировать благородными чувствами граждан, и хочет ввести их в заблуждение".
В Тбилиси ежедневно проходят многотысячные акции протеста против вооруженного конфликта на Украине. На акциях выступают оппозиционные лидеры и критикуют власти Грузии за их позицию.
"Сегодня те же люди (которые в 2008 году были у власти – ред.) призывают нас включиться в войну, ввести санкции против России, принять участие в войне на Украине", – сказал Гарибашвили.
Премьер отметил, что абсолютное большинство граждан хорошо осознает те угрозы и риски, перед которыми стоит вся система безопасности Европы.
Глава правительства также напомнил, что на Украине сегодня воюют лишь украинские солдаты.
"Страна и весь мир сегодня стоят перед огромными вызовами. В этой ситуации все эмоции, все необдуманные шаги, необдуманное слово, действие, безусловно, содержат риск. И мы, как власть, которая ответственна как за внутреннюю, так и внешнюю политику, безусловно, несем ответственность за все", – отметил Гарибашвили.
Он подчеркнул, что не сделает ничего, что противоречит интересам государства и народа.
"Я буду руководствоваться только нашими национальными интересами, несмотря на нарратив оппозиции, которым они спекулируют", – сказал Гарибашвили.
При этом он добавил, что грузинские власти, в рамках своих возможностей, делают максимум для оказания помощи Украине – политической, гуманитарной, человеческой.
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