https://sputnik-georgia.ru/20220228/premer-obyasnil-pochemu-gruziya-ne-vvodit-sanktsii-protiv-rossii--264842969.html
Премьер объяснил, почему Грузия не вводит санкции против России
Премьер объяснил, почему Грузия не вводит санкции против России
Премьер подчеркнул, что действует исходя из национальных интересов Грузии 28.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-28T12:56+0400
2022-02-28T12:56+0400
2022-02-28T14:03+0400
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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Грузия не вводят санкции против России, так как от этого пострадает грузинское население, сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили до начала заседания правительства. Запад начал ужесточать санкции против России после начала специальной военной операции на Украине. Как заявил 24 февраля президент России Владимир Путин, захват украинских территорий не входит в планы РФ. Планируется лишь "демилитаризация и денацификация Украины".Премьер подчеркнул, что действует исходя из национальных интересов Грузии. "Поэтому хочу отметить еще раз, что эти лишние эмоции ничего не принесут, а, наоборот, они наносят вред нашим национальным интересам, интересам наших людей", – подчеркнул Гарибашвили. При этом он добавил, что в рамках всех международных форматов Грузия выразила поддержку Украине. Грузия поддержала решение Совета Европы о приостановке членства России в организации, а также поддержала резолюцию Совета безопасности ООН. Клиенты ВТБ Грузия перейдут на обслуживание в Базисбанк>>Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.При этом планируется отключение России от SWIFT.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, владимир путин, украина, совет европы, обострение ситуации вокруг украины 2022
Премьер объяснил, почему Грузия не вводит санкции против России
12:56 28.02.2022 (обновлено: 14:03 28.02.2022) Подписаться на
Премьер подчеркнул, что действует исходя из национальных интересов Грузии
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Грузия не вводят санкции против России, так как от этого пострадает грузинское население, сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили до начала заседания правительства.
Запад начал ужесточать санкции против России после начала специальной военной операции на Украине. Как заявил 24 февраля президент России Владимир Путин, захват украинских территорий не входит в планы РФ. Планируется лишь "демилитаризация и денацификация Украины".
"Когда речь идет о введении санкций... О чем они (оппозиция – ред.) просят меня? Чтобы я ввел санкции своему народу? И кто потеряет от этого? Наше население, наша экономика, более миллиона наших соотечественников, которые не смогут осуществлять финансовые операции и так далее", – сказал Гарибашвили.
Премьер подчеркнул, что действует исходя из национальных интересов Грузии.
"Поэтому хочу отметить еще раз, что эти лишние эмоции ничего не принесут, а, наоборот, они наносят вред нашим национальным интересам, интересам наших людей", – подчеркнул Гарибашвили.
При этом он добавил, что в рамках всех международных форматов Грузия выразила поддержку Украине. Грузия поддержала решение Совета Европы о приостановке членства России в организации, а также поддержала резолюцию Совета безопасности ООН.
Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
При этом планируется отключение России от SWIFT.
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