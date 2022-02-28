https://sputnik-georgia.ru/20220228/rossiya-i-ukraina-provedut-esche-odin-raund-peregovorov-264861684.html

Россия и Украина проведут еще один раунд переговоров

Россия и Украина проведут еще один раунд переговоров

Украинская сторона пояснила, что для Украины основной целью встречи было обсуждение прекращения огня

2022-02-28T21:08+0400

2022-02-28T21:08+0400

2022-02-28T21:14+0400

обострение ситуации вокруг украины 2022

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Российская и украинская делегации после встречи в Беларуси договорились о проведении второго раунда переговоров по урегулированию ситуации на Украине, сообщает РИА Новости. Встреча, которая проходила в Гомельской области, продолжалась почти пять часов.Участники подробно прошли всю повестку. Были найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, сказал член российской делегации Владимир Мединский.Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что стороны определили приоритетные темы, по которым наметили конкретные решения. По его словам, если второй раунд переговоров состоится, на нем сегодняшние темы получат развитие. Подоляк пояснил, что для Украины основной целью встречи было обсуждение прекращения огня.Путин назвал условия урегулирования ситуации на Украине>>Делегации РФ и Украины вернутся в свои столицы для проведения консультаций. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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обострение ситуации вокруг украины 2022, россия, украина, в мире, владимир путин, минобороны рф