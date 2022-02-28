https://sputnik-georgia.ru/20220228/rossiyskie-turistov-budut-vyvezeny-iz-evropy-cherez-blizhniy-vostok-i-turtsiyu-264832251.html

Российские туристы будут вывезены из Европы через Ближний Восток и Турцию

Российские туристы будут вывезены из Европы через Ближний Восток и Турцию

Рассматриваются транзитные перелеты через третьи страны, в том числе города Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Доха и Каир 28.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-28T08:28+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Российских туристов, находящихся в европейских странах, которые закрыли воздушное пространство для самолетов России, планируется вернуть домой транзитным путем через третьи страны, в числе которых Стамбул, Дубай и Каир, рассказал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.Порядка 20 европейских стран, в том числе Норвегия, Болгария, Словения, Венгрия, Великобритания закрыли небо для российских самолетов.По его словам, российские туристы находятся также в Великобритании, Словении и Австрии. Рассматриваются транзитные перелеты через третьи страны, в том числе города Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Доха и Каир, а также другие открытые страны.Горин отметил, что из-за неопределенности и нестабильной ситуации в мире российские туристы заняли выжидательную позицию."Туристы задают очень много вопросов туркомпаниям. Продажи существенно сократились. На международные поездки также существенное влияние оказывает волатильность курса валют, которая приводит, в перерасчете на рубли, к подорожанию путевок", – уточнил вице-президент РСТ.Однако Горин напомнил, что для россиян остаются открытыми такие направления как Турция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы и Таиланд.Евросоюз с понедельника запретил воздушным судам российских перевозчиков приземляться, взлетать или пролетать над территорией Союза.Исключение составляют экстренная посадка или пролет в случае экстренной необходимости, оговаривается там. Кроме того, уполномоченные власти могут выдать разрешение на взлет, посадку или использование воздушного пространства ЕС, если сочтут, что это "необходимо в гуманитарных целях или в любых других целях, соответствующих задачам этого решения", сказано в документе.

https://sputnik-georgia.ru/20220227/deputat-gosdumy-sravnil-sanktsii-zapada-s-vorovstvom-264826363.html

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