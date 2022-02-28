https://sputnik-georgia.ru/20220228/rossiysko-ukrainskie-peregovory-startovali-v-belarusi-264847329.html

Российско-украинские переговоры стартовали в Беларуси

Российско-украинские переговоры стартовали в Беларуси

Зеленский заявил, что "не очень верит" в результаты переговоров 28.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-28T14:25+0400

2022-02-28T14:25+0400

2022-02-28T14:45+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Стартовали российско-украинские переговоры в Гомельской области Беларуси, сообщает Sputnik Беларусь.Глава белорусского МИД Владимир Макей присутствует на переговорах. Минск является организатором встречи, которая проходит на берегу Припяти. Более конкретное место встречи специально не раскрывается, но организаторы переговоров придумали ему кодовое название – "домик рыбака".При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "не очень верит" в результаты переговоров.Переговоры должны были состояться еще накануне. Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским приехала в Гомель – именно этот город выбрала украинская сторона. Но чуть позже Владимир Зеленский заявил, что Киев не устраивает Беларусь и переговоры должны пройти в какой-то другой стране.Российско-украинские переговоры пройдут в "домике рыбака">>Тем не менее после телефонного разговора Александра Лукашенко с украинским президентом встречу удалось согласовать – по сведениям Sputnik Беларусь, она пройдет в Гомельской области, на пункте пропуска Александровка-Вильча.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, в мире, новости, владимир макей, александр лукашенко, владимир мединский, беларусь, киев, минск, обострение ситуации вокруг украины 2022