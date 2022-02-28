https://sputnik-georgia.ru/20220228/sbornaya-gruzii-po-basketbolu-obygrala-severnuyu-makedoniyu--na-etot-raz-v-gostyakh-264831529.html

Сборная Грузии по баскетболу обыграла Северную Македонию – на этот раз в гостях

Сборная Грузии по баскетболу обыграла Северную Македонию – на этот раз в гостях

В четырех отборочных матчах группы "G" сборная Грузии одержала три победы и гарантировала себе выход во второй квалификационный раунд 28.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-28T07:32+0400

2022-02-28T07:32+0400

2022-02-28T07:56+0400

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сборная грузии по баскетболу

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ТБИЛИСИ, 28 фев – Sputnik. Национальная сборная Грузии по баскетболу обыграла в Скопье Северную Македонию со счетом 79:65 (18:21, 25:14, 15:17, 21:13) в отборочном матче ЧМ-2023.Подопечные Ильяса Зуроса начали встречу не очень удачно и в первой четверти уступили 18:21. Однако уже к середине второго игрового отрезка гости сравняли счет, вышли вперед и до финального свистка не упускали своего преимущества.Самым результативным игроком в составе победителей стал натурализованный американец Тэд Макфадден, на счету которого 24 очка (при трех подборах и пяти результативных передачах).Капитан сборной Грузии по баскетболу покинул московский ЦСКА >>Помимо Макфаддена рубеж в 10 очков в составе сборной Грузии преодолели еще три игрока – Георгий Шермадини (13), Мераб Боколишвили (11) и Дуда Санадзе (10).Грузия во второй раз за последние четыре дня обыграла Северную Македонию. 24 февраля в Тбилиси хозяева одержали уверенную победу со счетом 91:70. Стоит отметить, что и в той игре самым результативным игроком стал Тэд Макфадден.Таким образом, в четырех отборочных матчах группы "G" сборная Грузии одержала три победы и вместе с Испанией (у которой три победы в трех играх) гарантировала себе выход во второй квалификационный раунд мирового первенства.В первом отборочном раунде ЧМ-2023 сборной Грузии осталось провести два матча – 1 июля на выезде против Украины, а спустя три дня дома против Испании.

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